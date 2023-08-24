"Була інша ціль": Буданов про нещодавні вибухи біля Кримського мосту

За словами очільника ГУР, Керченський міст не був ціллю українських засобів ураження. Росіяни застосували 4 зенітні ракети, щоб їх збити.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов 24 серпня в інтерв’ю проєкту "Крим.Реалії" прокоментував нещодавні вибухи поблизу Керченського мосту. За його словами, ціллю був не міст.

"Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія", – сказав Буданов.

За його словами, збиток від того засобу ураження, який був використаний, був незначним. Напрямок засобу ураження був далі Керченського мосту і не був направлений на нього.

"Але оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою", — повідомив керівник ГУР.

За його інформацією, ворог тоді застосував дим, який викликав паніку у місцевого населення.

"Коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них", – сказав Кирило Буданов. Який саме об’єкт планувала уразити Україна в Криму очільник ГУР не назвав.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що третина морських дронів України вражають цілі, і це проблема для РФ. За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".

Днями морський дрон ЗСУ намагався атакувати російські кораблі в Чорному морі. Метою безекіпажного катера, за даними відомства, були судна, що виконували завдання з контролю судноплавства за 237 кілометрів від Севастополя.