В Украине осудили еще трех коллаборантов: как помогали врагу (фото)

По информации следствия, предателями оказались двое жителей Харьковщины и житель Луганской области. Они работали на врага во время оккупации населенных пунктов.

Украинские суды вынесли приговоры еще трем предателям, которые согласились сотрудничать с оккупантами на востоке. За совершенные преступления коллаборанты будут сидеть в тюрьме от 5 до 11 лет. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Одним из осужденных является 52-летний житель Балаклеи. Он начал сотрудничать с врагом после начала полномасштабного вторжения. В частности, после захвата Балаклеи мужчина проводил для оккупационных органов телефонную связь.

Кроме того, он помог оккупантам организовать трансляцию радиоэфиров через громкоговорители в городе. Таким образом жителей призывали сотрудничать с оккупантами, а партизан — сдаваться в плен.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Еще одной предательницей оказалась жительница Купянского района. Она добровольно заняла должность руководителя "Центра предоставления социальных услуг" и организовывала гуманитарную помощь из РФ для сторонников оккупации. Отмечается, что в такую помощь обязательно входила российская газета "Харьков Z", которая оправдывала войну в Украине.

Также по материалам украинской службы безопасности осудили бывшего чиновника одного из коммунальных предприятий Луганской области. В апреле прошлого года он стал руководителем "Пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе". Мужчина призвал местных предпринимателей платить "пенсионные сборы" в бюджет России.

Интересно то, что задержали предателя в Киеве. Он приехал в столицу как переселенец и пытался "легализоваться" под видом волонтера.

Напомним, 10 ноября в Киевской области осудили несовершеннолетнего парня, который передавал РФ информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Ему назначили 7 лет лишения свободы.

Также в конце октября в Запорожье разоблачили агента РФ, который предложил оккупантам помощь в войне с Украиной. В частности, он установил на дорогах вебкамеры и следил за перемещением ВСУ.