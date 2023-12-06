"Они отложили это": разведка рассказала, когда Россия планирует новую волну мобилизации (видео)

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, сейчас в Украине находится более 450 тысяч оккупантов. Однако не все из них это боевые подразделения, но "это достаточно значительная цифра".

После выборов в России вопрос новой волны публичной полномасштабной мобилизации в ВС РФ могут снова актуализировать. Об этом в среду, 6 декабря, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Панюта.Итоги".

По его словам, армия противника несет колоссальные потери. Юсов отметил, что ни одно другое современное войско, тем более, если речь идет об армии цивилизованных и демократических стран, не выполняло бы задач с такими показателями потерь.

"Тем не менее, Россия на это идет. Традиционно, это не новая для них тактика", — говорит представитель ГУР МО.

Юсов о мобилизации в РФ. Смотреть с 02:27

На территории Украины воюет 450 тысяч оккупантов

Юсов отметил, что сейчас в Украине находится более 450 тысяч оккупантов. Однако не все из них это боевые подразделения, но "это достаточно значительная цифра".

Кроме того, представитель разведки напоминает, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины начиналось с количества до 200 тысяч захватчиков.

"Тем не менее, и этих цифер им не хватает для того, чтобы эффективно проводить ротацию, выполнять поставленные задачи и пополнять потери", — уточняет Юсов.

Новая волна мобилизации в РФ

Поэтому, как отмечает представитель ГУР, россияне рассматривают варианты новой волны публичной полномасштабной мобилизации.

"Очевидно, осенью этого не произошло. Они отложили это до так называемых имитационных выборов президента. После этих выборов вопрос новой мобилизации может быть снова актуализирован", — уверяет Юсов.

Мобилизация в РФ: какие изменения планируют ввести

Напомним, 3 декабря издание "РБК" сообщило, что в России хотят изменить требования к состоянию здоровья военнообязанных. Минобороны РФ планирует внести изменения в проведение медосмотра граждан, имеющих "заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы". Такое предложение возникло "с учетом опыта военной операции", то есть войны на территории Украины.

В карточке проекта говорится, что он будет касаться тех, кто:

подлежит призыву;

поступает на службу по контракту;

поступает в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;

вступает в мобилизационный резерв;

должен проходить военные сборы.

Документ должен внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, устанавливающее 17 категорий заболеваний, по которым устанавливается тип пригодности граждан.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ об увеличении армии на 170 тысяч человек. Теперь штатная численность ВС РФ составит 2,2 миллиона человек.

В СМИ проинформировали, что российская армия несет большие потери в Украине и большинство оккупантов погибает во время штурмов.