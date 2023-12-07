ВС РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки, а ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу, — ISW

Силы обороны удерживают позиции у Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей и эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.

Российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки и вблизи Вербового и усилили штурмовые операции к северу от Соледара. Украинские штурмовые группы несколько раз пытались продвинуться на юг от Крынок и укрепили плацдарм к юго-востоку от населенного пункта. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Луганщине

ВС РФ продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но безрезультатно. ВСУ отбили атаки россиян на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского, а также на лиманском направлении. Российские военные блогеры заявили, что российские войска продвинулись вблизи Синьковки и контролировали до половины населенного пункта и также продвинулись к Тернам и Ямполовке. Также оккупанты заявили о продвижении в лесных массивах вблизи Кременной и Торского, усилении штурмовых операций к северу от Соледара и продвинулись вдоль железнодорожной линии к востоку от Веселого.

Российские источники утверждают, что 6 декабря украинские войска совершили неудачные контратаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Минобороны России утверждает, что российские войска отбили украинские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и озера Лиман, а также в направлении Лимана возле Белогоровки Луганской области и Григорьевки.

Ситуация в Донецкой области

ВС РФ достигли неопределенных успехов возле Хромового к западу от Бахмута и продвинулись до 400 метров на юго-западной окраине Бахмута и до 500 метров в районе Клещеевки, захватив неопределенную тактическую высоту.

ВС РФ 6 декабря вели наступательные действия под Авдеевкой и незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Также российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись на юг от Авдеевского породного отвала, вблизи Авдеевского коксохимического завода, вблизи Первомайского и на восток от Авдеевки, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этому.

6 декабря украинские войска контратаковали под Авдеевкой и недавно подтвердили наступление.

Также российские войска контролируют большую часть Марьинки, но украинские войска контролируют небольшую часть населенного пункта.

Ситуация на Южном направлении

6 декабря украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденного продвижения не сделали. Российские войска контратаковали в западной части Запорожской области и имеют незначительные продвижения.

Украинские силы продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 6 декабря, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Оккупанты утверждали, что украинские штурмовые группы несколько раз пытались продвинуться к югу от Крынок и укрепили плацдарм к юго-востоку от населенного пункта, а также продолжают укреплять свою группировку в самих Крынках. Они удерживают позиции возле Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей и эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.

ВС РФ удерживают позиции на островах в реке Днепр и недавно продвинулись в этом районе.

Напомним, что под Авдеевкой российская бронемашина помогла Силам обороны уничтожить вражеских штурмовиков. Одна бронемашина подперла другую и личный состав не смог вовремя выбраться.

Ранее сообщалось, что россияне напуганы, что их бомбардировщик, который работал под прикрытием истребителя, мог сбить ЗРК MIM-104 "Patriot", расположенный в Одессе.