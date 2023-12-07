"Есть нюанс": РФ не может компенсировать дефицит снарядов и оружия живой силой, — эксперт

С начала полномасштабного вторжения россияне по состоянию на август выстрелили примерно 12 миллионов снарядов, а сейчас осталось 5 миллионов, которых хватит на полгода.

Президент РФ Владимир Путин объявил об увеличении штатной численности армии России. Но даже такой шаг не поможет стране-агрессору решить ключевую проблему — компенсировать живой силой дефицит оружия и боеприпасов. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, украинский ученый, экс-заместитель командира взвода 24 батальона ТРО "Айдар" Евгений Дикий.

"Живую силу по повесткам россияне могут набрать, но есть нюанс — танки по повесткам не приезжают", — сказал Дикий.

Он добавил, что у России есть 4 млн снарядов. Также есть еще один миллион, который она получила от Северной Кореи. Кроме этого 1,1 млн снарядов в год производит российский ВПК, а БпЛА Сил обороны начали доставать вражеские заводы.

"Но вопрос в другом. Миллион снарядов оккупанты изготавливают, вместе с корейскими в целом 5 миллионов на складах. Здесь большой вопрос, кому из этих боеприпасов больше пользы. Интересно мониторить российских военкоров. Я уже видел фото САУ "Гвоздика", которая полностью оправдывает свое название, потому что как цветочек раскрыта пушка",- сказал Дикий.

Он отметил, что сейчас у России осталось 5 миллионов снарядов, которых хватит на полгода.

"Именно отсюда мощная информационная кампания, которую я бы назвал принуждение к переговорам. Россиянам нужна пауза, а не Украине", — отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения по ноябрь 2023 года ВС РФ могли потерять до 350 тысяч военных. Частная военная компания "Вагнер", вероятно, потеряла около 40 тысяч боевиков ранеными и 20 тысяч — убитыми.

3 декабря первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что с 27 ноября по 3 декабря украинские военные ликвидировали более семи тысяч оккупантов.