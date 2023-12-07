ВС РФ стягивают технику под Работино и закрепляются на Донбассе, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, россияне преследуют несколько целей — срезать "выступ" Сил обороны в Запорожской области и полностью захватить промзону Авдеевки.

Российские оккупационные войска несколько сбавили темп наступления, закрепляясь на занятых позициях, однако имеющиеся силы и резервы позволят ближайшие месяцы сохранять интенсивность боев на довольно устойчивом уровне, в том числе на Авдеевском направлении. При в этом в районе Работино Запорожской области ВС РФ стягивают технику. Об этом сообщили аналитики DeepState в своей сводке от 6 декабря.

Восточное направление

На Сватовском направлении противник атакует позиции у Лимана Первого. Силам обороны удалось отразить нападение у Ивановки, несмотря на преимущество противника. Его атаки не приводят к значимым изменениям.

Ситация в районе Купянска и Сватового Фото: deepstatemap.live Ситуация в районе Ивановки Фото: deepstatemap.live

На Бахмутском направлении противник атаковал силами около шести рот в районе Спорного, но безуспешно. Бои продолжаются у Хромового, а также в других районах. Ситуация остается неизменной.

карта боев в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live

На Авдеевском направлении противник продолжает наступление у Степового. Введена в бой 30-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, которая пыталась атаковать коксохимический завод, но получила отпор. Враг стремится вытеснить украинские силы из промзоны и продолжает атаковать из Водяного в сторону Тоненького.

карта боев в районе Авдеевки Фото: deepstatemap.live

Южный фронт

На Бердянском и Таврическом участках фронта ситуация остается неизменной. ВС РФ бьют артиллерией и управляемыми авиационными бомбами не только по Крынкам, но и по селам на правом берегу.

ситуация в районе Работино

На Запорожском направлении противник проводит разведку к западу от Работино и начинает передвигать колонны техники. Целью является срезать "выступ" украинских сил.

Напомним, стало известно, что во время обстрела Донецка 6 декабря снаряды попали в резервуары с топливом в одном из районов города. В результате возникло возгорание, пожар перекинулся на место расположения российских оккупантов. В результате пожара погибли 26 российских военных. Еще 31 ранены.

Ранее сообщалось, что Силы обороны удерживают позиции в селе Степовое на северном фланге возле Авдеевки.