"Нужно обязательно": генерал РФ заявил о готовности захватить еще две области Украины (видео)

По словам бывшего главы МВД Анатолия Куликова, связаны амбиции Кремля якобы с НАТО. Если отрезать Украину от моря — военный блок "не возьмет" Киев в Альянс.

Генерал армии, экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов считает, что оккупантам нужно захватить еще несколько украинских регионов. Об этом сообщает российское издание "Царьград".

По его словам, перед российскими оккупантами якобы еще стоит много задач, среди которых и оккупация новых регионов, которые входят в состав Украины.

"Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО", — заявил Анатолий Куликов.

Такой сценарий, продолжает бывший экс-глава МВД РФ, необходим для того, чтобы отрезать Украину от акватории Черного моря. После этого НАТО якобы не сможет использовать морские рубежи в своих целях.

Анатолий Куликов убежден, что если Украина лишится двух областей, у которых есть выход к воде, она якобы станет не нужна военному блоку.

Более того, в России продолжают убеждать население, что вина за полномасштабное вторжение, которое было осуществлено 24 февраля 2022 года, не лежит на Кремле.

"Не Россия виновата. Вина лежит на националистах и Западе, который подзуживал их. Наша задача — противостоять им", — цитирует российское издание Куликова.

Напомним, 29 ноября генерал морской пехоты США в отставке Джеймс Л. Джонс заявил, что президент РФ Владимир Путин готов пожертвовать любым количеством людей, чтобы захватить Украину. По его словам, способность оккупантов начинать широкомасштабное наступление зависит от их готовности призывать молодых людей в армию, даже если они недостаточно подготовлены.