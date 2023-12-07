ВС РФ начали имитировать атаки на разных направлениях: в ВСУ назвали причину (видео)

По словам спикера командования Александра Штупуна, попытки противника продвинуться вперед действительно фиксируются, но в некоторых случаях они обманчивы.

Российские оккупанты продолжают попытки наступления, однако на некоторых участках фронта они начали имитировать атаки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал, для чего это.

По его словам, сейчас активность вражеских войск напоминает "потемкинские деревни", которые создавались во времена Екатерины II для создания красивой картинки.

Такую тактику использует сейчас и противник, рассказывает спикер, ведь хочет показать ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

"Исходя из радио-перехватов, иногда приезжает военное руководство (ВС РФ, — ред.) и гонит врага вперед, а на тактическом уровне перехватывают разговоры о том, что: "Давайте пойдем вперед, сымитируем, чтобы они от нас отстали", — заявил Александр Штупун.

Соответственно, имитация успехов ВС РФ на фронте делается для того, чтобы удовлетворить запросы руководства.

Отдельно спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления заявил, что российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе и боевую авиацию в районе Авдеевки. Также увеличилось количество столкновений. Только за прошедшие сутки зафиксирована 61 атака.

"Соответственно и потери врага выросли. За прошедшие сутки составили 513 человек, также уничтожено 45 единиц военной техники. Враг начал больше ее применять, в частности, полностью уничтожено шесть танков, 12 боевых бронированных машин, одно средство ПВО и пять артсистем, в частности самоходный миномет калибра 240-мм 2С4 "Тюльпан", который враг пытался использовать для уничтожения наших оборонительных позиций", — заявил Александр Штупун.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что ВС РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки, а ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу. Аналитики из ISW отметили, что Силы обороны удерживают позиции у Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей и эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.