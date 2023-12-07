Оккупанты пытаются создать в приграничье "серую зону", — генерал Кривонос (видео)
Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что стоит сформировать новые специализированные подразделения, чтобы противодействовать диверсионной деятельности.
На границах Черниговской и Сумской областей усилились атаки диверсионных групп, поскольку Россия стремится выгнать людей из пограничья, чтобы создать из этих территорий "серую зону". Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций, в эфире телеканала "Прямий".
Диверсанты, по его словам, на этих направлениях проводят действия, которые являются достаточно эффективными. Российские захватчики стремятся, чтобы люди выехали из пограничья.
"Россияне пытаются создать "серую зону", — пояснил он.
Для Украины такие действия являются вызовом, но с этим можно бороться. По его словам, надо сформировать определенные подразделения, чтобы противодействовать диверсионной деятельности.
ДРГ в украинском пограничье
Российские оккупанты, как заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх, увеличили свою активность на приграничных территориях. Сначала в течение двух месяцев они обстреливали Сумскую область, а теперь к этому добавились еще действия ДРГ.
Отдельно было отмечено, что подобная тактика со стороны войск РФ фиксируется и в Черниговской области. По 5-10 человек заходят на украинскую территорию, после чего пытаются совершить убийства и подрывы.
Украинские защитники, как пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, фиксируют активизацию российских диверсантов на Харьковском и Черниговском направлениях. Прежде всего они хотят узнать места расположения Сил обороны, чтобы в будущем наносить по ним удары и по возможности уничтожать украинских военных.
Напомним, журналист заявил, что Сумской области страдает от обстрелов. Россияне в основном применяют минометы, ствольную, реактивную артиллерию, также сбрасывают управляемые авиационные бомбы.