Бои за Роботино: эксперт заметил интересную деталь в уничтоженной российской БМП-2 (фото)

Защита в виде 675-СБ3КДЗ, как заявил Александр Коваленко, не является панацеей, но в определенных ситуациях выживаемость повышает. Такая конструкция является лучшей версией для БМП-2 на вооружении оккупантов.

Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на интересную особенность в подбитой российской БМП-2 675-СБ3КДЗ в районе Роботино. В Telegram он сообщил подробности.

Специалист назвал эту технику уникальной. Боевая машина усилена полимерными панелями броней, выдерживающей пулеметный выстрел 12,7-мм. Последний раз эту БМП-2 ликвидировали три недели назад, в ноябре, в районе Водяного, Донецкой области.

Он отметил, что таких машин в целом есть более 17. По меньшей мере три единицы взяты как трофеи. В районе Авдеевки украинские защитники могли ликвидировать восемь БМП.

Аналитик обратил внимание на то, что оккупанты в конце 2021 или в начале 2022 года начали повышать бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ. Такая защита не является панацеей, но в определенных ситуациях выживаемость повышает и такая конструкция является лучшей версией для БМП-2 на вооружении оккупантов. Частота появления этих машин свидетельствует о том, что россияне так и не смогли поставить на серийный уровень выпуск усиленных 675-СБ3КДЗ.

"И это хорошо", — подчеркнул он.

Фото: Telegram Александра Коваленко

Что такое 675-СБ3КДЗ в войсках РФ

675-СБ3КДЗ считают редким для армии РФ набором полимерных решеток. Теоретически он должен защищать от огня крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов. При этом после навеса такого набора БМП-2 или другой носитель должен сохранять "положительную плавучесть", то есть масса 675-СБ3КДЗ не является значительной.

Напомним, 5 декабря украинская БМП M2 Bradley выдержала удар ПТРК в боях за Авдеевку. Экипаж боевой машины отражал атаки российских оккупантов у Степного. Несмотря на удар противотанкового средства, военные смогли самостоятельно покинуть поле боя.