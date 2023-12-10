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Пенсионное обеспечение военнослужащих: от чего зависит размер выплат

Татьяна Ковальчук
Фото: УНИАН | Пенсии в Украине

При начислении пенсии военнослужащим учитывается размер денежного обеспечения, процентную надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 09.04.1992 № 2262-XII военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет. Об этом напомнила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине".

К таким военнослужащим относятся лица, которые находились:

  • на военной службе;
  • службе в органах внутренних дел;
  • Национальной полиции;
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ);
  • Службе судебной охраны;
  • государственной пожарной охране;
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;
  • органах и подразделениях гражданской защиты;
  • налоговой милиции;
  • Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);
  • Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
  • некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по этому закону.

Увольнение военнослужащих со службы является основным условием для назначения пенсии.

Виды пенсий

Для таких лиц предусмотрено три вида пенсий:

  • за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги и страхового стажа);
  • по инвалидности (если она наступила во время прохождения службы);
  • в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, которые были на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).

Право на пенсию военнослужащих сохраняется в случае их призыва на военную службу.

Размеры пенсий

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

  • за выслугу лет: 50-70 % денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги;
  • по инвалидности: 40-100 % денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины инвалидности;
  • в случае потери кормильца: 30-70 % на одного иждивенца, в зависимости от причины смерти.

Ранее, 7 декабря, Фокус писал, что ветераны войны в Украине могут досрочно выйти на пенсию и повысить ее в размере 25% прожиточного минимума.