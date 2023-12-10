Пенсионное обеспечение военнослужащих: от чего зависит размер выплат

При начислении пенсии военнослужащим учитывается размер денежного обеспечения, процентную надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 09.04.1992 № 2262-XII военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет. Об этом напомнила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине".

К таким военнослужащим относятся лица, которые находились:

на военной службе;

службе в органах внутренних дел;

Национальной полиции;

Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ);

Службе судебной охраны;

государственной пожарной охране;

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;

органах и подразделениях гражданской защиты;

налоговой милиции;

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по этому закону.

Увольнение военнослужащих со службы является основным условием для назначения пенсии.

Виды пенсий

Для таких лиц предусмотрено три вида пенсий:

за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги и страхового стажа);

по инвалидности (если она наступила во время прохождения службы);

в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, которые были на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).

Право на пенсию военнослужащих сохраняется в случае их призыва на военную службу.

Размеры пенсий

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

за выслугу лет: 50-70 % денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности: 40-100 % денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины инвалидности;

в случае потери кормильца: 30-70 % на одного иждивенца, в зависимости от причины смерти.

Ранее, 7 декабря, Фокус писал, что ветераны войны в Украине могут досрочно выйти на пенсию и повысить ее в размере 25% прожиточного минимума.