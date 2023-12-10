Пенсионное обеспечение военнослужащих: от чего зависит размер выплат
При начислении пенсии военнослужащим учитывается размер денежного обеспечения, процентную надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.
Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 09.04.1992 № 2262-XII военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет. Об этом напомнила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине".
К таким военнослужащим относятся лица, которые находились:
- на военной службе;
- службе в органах внутренних дел;
- Национальной полиции;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ);
- Службе судебной охраны;
- государственной пожарной охране;
- Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;
- органах и подразделениях гражданской защиты;
- налоговой милиции;
- Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
- некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по этому закону.
Увольнение военнослужащих со службы является основным условием для назначения пенсии.
Виды пенсий
Для таких лиц предусмотрено три вида пенсий:
- за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги и страхового стажа);
- по инвалидности (если она наступила во время прохождения службы);
- в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, которые были на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).
Право на пенсию военнослужащих сохраняется в случае их призыва на военную службу.
Размеры пенсий
Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:
- за выслугу лет: 50-70 % денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги;
- по инвалидности: 40-100 % денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины инвалидности;
- в случае потери кормильца: 30-70 % на одного иждивенца, в зависимости от причины смерти.
Ранее, 7 декабря, Фокус писал, что ветераны войны в Украине могут досрочно выйти на пенсию и повысить ее в размере 25% прожиточного минимума.