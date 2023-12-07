Уничтожают артиллерией: Силы обороны рассказали о борьбе с российскими ДРГ на Севере (видео)

По словам полковника Юрия Повха, больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей. Кроме того, на границе с Беларусью российские оккупанты продолжают сохранять военное присутствие.

В северных регионах Украины продолжают действовать российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). За последние месяцы попыток проникновения со стороны РФ было от 8 до 10. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления полковник Юрий Повх в эфире телемарафона.

По его словам, украинские защитники борются с российскими ДРГ. Их выявляют, а затем уничтожают артиллерийским огнем.

"При таких попытках наши наблюдательные посты выявляют эту активность врага, направляют действия артиллерии и таким образом прекращаются попытки ДРГ проникнуть на территорию Украины", — сказал Повх.

Он отметил, что больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей. Кроме того, на границе с Беларусью российские оккупанты продолжают сохранять свое военное присутствие, однако вражеских ДРГ на Волынском направлении не фиксируется.

Юрий Повх о борьбе с россикими ДРГ

Ранее глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что в Сумской и Черниговской областях российские войска усилили атаки диверсионно-разведывательных групп.

"Враг заходит на нашу территорию, делает такие вылазки постоянно и по всей протяженности границы, а у нас протяженность границы с РФ – более 560 км. ДРГ россиян уничтожают людей, инфраструктуру, ведут борьбу с ВСУ", — рассказал он.