В Мариуполе после ликвидации военных ВС РФ оккупанты начали "охоту" на партизан, — СМИ

В городе неизвестные устроили сафари на российских оккупантов. На прошлой неделе в городе погибли шестеро военнослужащих ВС РФ — двух застрелили прямо на улице в затылок, а четырех — ликвидировали на пляже с помощью холодного оружия.

После того, как в оккупированном Мариуполе расстреляли российских военнослужащих, спецслужбы РФ активизировали работу по выявлению участников движения сопротивления. Под угрозой оказались не только реальные партизаны, но и все без исключения жители ВОТ, которые болеют за Украину. Об этом пишет OBOZ.UA.

Так, на территории оккупированной части Донецкой области, в Мариуполе, неизвестные устроили сафари на российских оккупантов. На прошлой неделе в городе погибли шестеро военнослужащих ВС РФ — двух застрелили прямо на улице в затылок, а четырех — ликвидировали на пляже с помощью холодного оружия. Источники утверждают, что рядом с телами оставили записку с одним словом: "Убирайтесь!"

"Серьезно "кошмарят" оккупантов участники подполья в Запорожской области. Например, захваченный Мелитополь уже до отказа напичкали ФСБвцами, однако это не особо помогло оккупантам", — рассказал собеседник издания в разведке.

Так, ликвидация в оккупированном Луганске "депутата ЛНР" Олега Попова — является еще одним примером работы движения сопротивления. Из-за этого оккупанты активизировали борьбу с подпольем.

"Жить в оккупации — это значит все время быть начеку. К сожалению, до сих пор не все это понимают. Но иногда и чувство опасности притупляется, а это очень опасно", — рассказал сотрудник разведки.

Он привел пример, как не так давно в оккупированном Мелитополе оккупанты остановили семейную пару и нашли в телефоне женщины подписки на украинские каналы и переписку с единомышленниками. Женщина не имела никакого отношения к партизанам, но ее все равно отправили за решетку.

"Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них жителей временно оккупированных территорий. Поэтому призываем украинцев на ВОТ сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности", — сообщили в Центре национального сопротивления.

Жителям оккупированных территорий советуют завести дополнительную учетную запись в том же Facebook и не ходить по улице со смартфоном, на котором есть "лишнее".

16 ноября сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа пересекла линию фронта в Запорожской области и уничтожила значительное количество российских военных. Они в этот момент находились в подвале, где отдыхали.

Ранее сообщалось, что российские военные начали новую фазу широкомасштабных операций в оккупированном Мариуполе, прибегая к массовым "зачисткам".