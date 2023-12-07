"Сценарии под копирку": агрессия РФ против Украины началась в 1992 году, — омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, уже более 30 лет Кремль захватывает чужие территории, но мир никак на это не реагирует. Сначала была Молдова, потому Грузия, а теперь Украина. В будущем с трагедией может столкнуться кто-то еще.

Российская агрессия против Украины началась не в 2014 году, а намного раньше. Связано это с нападением противника на Молдову. Такое мнение озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх" 7 декабря.

По его словам, в 1992 году россияне напали на другое независимое государство, которое граничит с Украиной. Речь про Молдову, ведь благодаря помощи противника появилась так называемая Приднестровская Молдавская республика.

"На мой взгляд, агрессия РФ в отношении Украины началась не в 2014 году, а гораздо раньше — в 1992, когда РФ напала на Молдову и возникла так называемая Приднестровская Молдавская республика. На самом деле это был насильственный захват РФ этих территорий. Какая была международная реакция? Никакой. Какая была реакция РФ? Они поняли, что можно идти дальше", — заявил Дмитрий Лубинец.

В 2008 году Россия также совершала агрессию в отношении независимого государства — Грузии. Были аннексированы территории и "созданы" псевдореспублики. Тогда мир также никак не отреагировал, считает омбудсмен.

В 2014 году был захвачен Крымский полуостров, а также зафиксировано вторжение на Донбасс, где "провозгласили" снова непризнанные республики. Мир тоже никак не отреагировал.

"Посмотрите на эти сценарии, они написаны как под "копирку". Такое впечатление, что некогда разработанный документ используется РФ для захвата все новых и новых территорий. И что хуже всего — что молчание или глубокое беспокойство настраивает РФ идти дальше и дальше, спровоцирует все новые и новые агрессии в мире", — продолжил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен призвал мир и международные организации сделать все для того, чтобы остановить российские противоправные действия, иначе агрессии в мире будет становиться только больше.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что генерал РФ заявил о готовности захватить еще две области Украины. По словам бывшего главы МВД Анатолия Куликова, связаны амбиции Кремля якобы с НАТО. Если отрезать Украину от моря — военный блок "не возьмет" Киев в Альянс.