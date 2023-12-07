800 тысяч россиян с 2014 года переехали в Крым, — Украинский Хельсинский союз

По информации союза по правам человека, противнику удалось провести якобы успешную политику на захваченных территориях. Около 100 тысяч украинцев покинули полуостров.

С 2014 года, когда Крым был захвачен российскими оккупантами, на территорию полуострова прибыли не менее 800 тысяч граждан России. Об этом говорится в материале Украинского Хельсинского союза по правам человека 6 декабря.

Отмечается, что за последних 10 лет Российская Федерация сотворила колоссальное количество преступлений против человечества, тем самым нарушая права человека. Кроме того, многие действия противника носят уже системный характер.

"Одним из таких преступлений является изменение демографического состава населения оккупированных территорий Украины. Россия начала проводить такую политику сразу после оккупации Крыма. К сожалению, эта политика государства-оккупанта оказалась успешной. По разным оценкам, в Крым с 2014 года незаконно прибыло до 800 000 граждан России, а около 100 000 украинцев наоборот — покинули полуостров", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что подобная российская политика нарушает статью 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она гласит, что оккупационное государство не имеет права осуществлять перемещение или депортацию части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует.

Ключевыми элементами действий россиян являются:

льготное ипотечное кредитование;

перемещение российских военных, правоохранителей, государственных, медицинских и образовательных работников, судей и их семей;

выдворение украинцев на материковую часть Украины.

Идентичная политика фиксируется и на других территориях Украины, которые временно контролирует противник. Это и Донбасс, и Запорожская и Херсонская области. В то же время, успешнее всего им удалось провернуть эту схему в Крыму, где фактически отсутствовали боевые действия.

Напомним, 24 октября в Центре национального сопротивления сообщалось, что население Луганской области сократилось на 40% за годы оккупации. Это на 40% меньше, чем было до 2014 года. По информации подполья, тенденция на уменьшение количества мирных жителей продолжается и россияне продолжают способствовать этому.