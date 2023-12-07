"Отбрасываем их, убиваем, все идет по плану", — Умеров в интервью AP (видео)

По словам министра обороны, если взять разные 30 мировых конфликтов — глобальных, этнических, локальных — то войну в Украине следует отнести именно к глобальным конфликтам. Он также упомянул о том, что Киев отчасти помог освободить страны севера Африки от наемников из РФ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что со стороны российского руководства было наивным считать, что полномасштабное вторжение останется без ответа. Об этом он рассказал в комментарии агентству The Associated Press.

"Я бы сказал, что было наивно нас атаковать и думать, что мы не ударим в лицо. Мы действуем согласно плану. Отбрасываем их назад, убиваем их, потому что они на нашей территории", — сказал министр.

Рустем Умеров — о войне в Украине

По его словам, если взять 30 конфликтов, которые происходили по всему миру — глобальных, этнических и локальных — то войну в Украине следует отнести собственно к глобальным конфликтам.

Он добавил, что, к сожалению, член Совета безопасности ООН, который гарантировал независимость и суверенность Украины, нарушил обязательства и вторгся.

"Наше право — защищать свой народ, наши территории", — сказал Умеров, добавив, что война в Украине — пример того, как действуют авторитарные режимы.

Он также упомянул о том, что 50% личного состава ЧВК были нейтрализованы в Бахмуте, что "привело к нестабильности в России".

Репортер переспросил, имеет ли Умеров в виду то, что события в Бахмуте поспособствовали попытке военного переворота со стороны Евгения Пригожина. Умеров ответил: "Конечно".

"Мы нейтрализовали "Вагнер", спровоцировали бунт в России, и страны Северной Африки теперь более или менее свободны от них. Это Украина, это Бахмут", — отметил Умеров.

Напомним, что в интервью Fox News Умеров сказал, что ВСУ преодолели две линии обороны ВС РФ.

Также сообщалось, что в Минобороны объяснили слова Умерова, уточнив, что на некоторых участка фронта ВСУ находятся между 2-й и 3-й линиями обороны.