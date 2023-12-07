"Политическая подоплека": майор НГУ рассказал, когда ВС РФ снизят натиск под Авдеевкой (карта)

По словам офицера запаса Алексея Гетьмана, сейчас враг в 5-7 раз превышает Силы обороны по численности. Также он отметил, что украинские военные продолжают держать позиции и уничтожать большое количество захватчиков и техники.

Президент России Владимир Путин дал приказ армии РФ окружить Авдеевку до 15 декабря, чтобы на фоне "победы" провозгласить свою речь за 90 дней до объявленных "выборов". Об этом в эфире "Эспрессо" заявил Алексей Гетьман, майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны.

По его словам, битва под Авдеевкой — это не большая битва на Донбассе, а локальное боевое столкновение, потому что этот город не имеет большого стратегического смысла.

"Если наш гарнизон придется выводить из Авдеевки при вероятности окружения, то это существенно не повлияет не только на украинско-российскую войну, но и даже на восточный фронт от Купянска до Угледара", — сказал ветеран.

Майор запаса отметил, что украинские военные там продолжают держать позиции и уничтожать большое количество вражеской силы и техники.

Кроме того, по словам Гетьмана, сейчас враг в 5-7 раз превышает Силы обороны по численности.

"Они лезут с шести направлений и пытаются зайти в промзону. Пока им этого не удается. Посмотрим, сколько противнику еще удастся добавить туда живой силы и техники", — говорит военный аналитик.

Атаки на Авдеевку и Марьинку носят политическую подоплеку

Также майор запаса НГУ добавил, что Владимир Путин дал политический приказ армии РФ — до 15 декабря окружить Авдеевку, чтобы это произошло за 90 дней до объявленных на 15-17 марта 2024 года "выборов" в России.

"Эти атаки на Авдеевку, Марьинку или по другим направлениям носят не военную подоплеку, а политическую. А дедлайн как раз — 14 декабря, когда надо провозглашать эту путинскую речь", — говорится в сообщении.

Эксперт уверяет, если оккупантам не удастся захватить Авдеевку до 15-16 декабря, то 17-18 декабря боевые действия не прекратятся, но будут не такие интенсивные, потому что потеряется политическая причина.

"Россияне это прекрасно понимают и будут бросать туда все, что возможно. Если им не удастся захватить Авдеевку, то будут рассказывать, что отбили наше очень мощное наступление. Поэтому, еще надо продержаться буквально полторы недели, и если нам удастся удержать эти позиции, то дальше интенсивность будет день-два, а потом в том не будет смысла", — отметил Гетьман.

Напомним, стало известно, что во время обстрела Донецка 6 декабря снаряды попали в резервуары с топливом в одном из районов города. В результате возникло возгорание, пожар перекинулся на место расположения российских оккупантов. В результате пожара погибли 26 российских военных. Еще 31 ранены.

Ранее сообщалось, что Силы обороны удерживают позиции в селе Степное на северном фланге возле Авдеевки.