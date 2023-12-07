Ротация и демобилизация военных: Зеленский ответил на обращение украинцев

Три петиции, на которые дал ответ президент, касаются службы в украинской армии. Авторы обращений просят решить вопрос о замене личного состава, дать возможность восстановиться военным и решить вопрос со срочниками, которые отслужили установленные сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на три петиции, которые касаются демобилизации, ротации и увольнения со службы срочников. Все три обращения украинцев, которые набрали необходимое количество голосов, были направлены к премьер-министру Денису Шмыгалю для их обработки. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте Офиса Президента.

Демобилизация военных

Зарегистрировала петицию Смешко Марина Владимировна 24 августа. В ней автор просит провести демобилизацию по желанию военнослужащих после 18 месяцев службы. Она пишет, что военные находятся на фронте уже более года, а неопределенность сроков службы негативно влияет на них.

"Защитникам нужен отдых для восстановления сил. Они, как и физически, так и морально — истощены, и с каждым днем им становится труднее", — говорится в петиции.

В ответ на обращение президент отметил, что для восстановления и отдыха военнослужащих в законодательство были внесены изменения, которые позволили военным во время действия военного положения получать часть ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам и по уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Кроме того, в ответе сообщается, что проводится ротация и перевод бойцов в более безопасные местности для восстановления. Несмотря на это эта петиция была направлена к премьер-министру Денису Шмыгалю для обработки.

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Введение системной ротации

Также украинцы просят ввести системную ротацию, которая будет иметь четкую продолжительность, частоту и регулярность. Такую петицию 8 августа зарегистрировала Каргапольцева Наталья Викторовна.

Автор пишет, что сейчас военных отводят из мест боевых действий на полигоны, или же перемещают на другую точку для выполнения задачи. Отмечается, что такая замена личного состава происходит по усмотрению командования и не позволяет военным восстановиться.

Так, женщина предлагает менять личный состав каждые 1,5-3 месяца. В частности, бойцов она просит выводить в глубокий тыл, где они будут находиться и восстанавливаться от 30-ти дней.

На эту петицию Владимир Зеленский ответил, что вопрос о нормированном урегулировании ротации военных требует комплексной проработки. Для проработки вопроса, который автор поднимает в этой петиции, президент обратился к Денису Шмыгалю.

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Увольнение военнослужащих срочной службы

Третья петиция, на которую ответил Зеленский, касается увольнения со службы срочников, которые отслужили установленные сроки. Зарегистрировали петицию 7 сентября, ее автором является Авулин Денис Витальевич.

Автор обращения отмечает, что военнослужащие срочной службы с первых дней полномасштабного вторжения участвовали в боевых действиях против российской армии. Впрочем, через несколько месяцев их отправили в части "для заметания плаца и удовлетворения потребностей командиров".

В документе говорится, что срочники не имеют отпусков, увольнений, льгот и с недостаточным доступом к медицине.

В ответ на обращение Владимир Зеленский отметил, что срочники, в частности, обеспечивают деятельность и охраняют воинские части и подразделения, однако они не принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Несмотря на это, военнослужащие срочной службы могут по собственному желанию подписать контракт, или же быть переведены на военную службу по призыву по мобилизации.

Также в ответе сообщается, что в июне этого года в законодательство были внесены изменения, предусматривающие предоставление срочникам отпуска продолжительностью 30 дней. Кроме того, таким военнослужащим предусмотрено ежемесячное вознаграждение в размере 6000 гривен за особенности прохождения службы во время действия военного положения.

Также президент обратился к премьер-министру для проработки затронутых в этой петиции вопросов.

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Напомним, 5 декабря представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, что Рада рассматривает возможность демобилизации после 36 месяцев службы. Также обсуждается вопрос о возможности увольнения в запас срочников во время действия военного положения.

Также в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что военнослужащие срочной службы, которые отслужили установленные сроки, будут демобилизованы.