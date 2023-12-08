Житель Хмельницкой области убил знакомого, потому что спутал его с российским солдатом: подробности

После того, как мужчина в камуфляже не отреагировал на вопрос, осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил его "ликвидировать".

В Хмельницкой области судили мужчину, который убил знакомого, потому что спутал его с российским оккупантом. Обвиняемый получил 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Трагедия произошла в апреле 2022 года в Гвардейском. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убил мужчину.

Согласно материалам дела, в тот день мужчина распивал со своей жертвой спиртное. Ночью он, когда спал, увидел, как через незапертую дверь в дом зашел неизвестный в камуфляже. На его оклик неизвестный не отреагировал, и тогда обвиняемый, подумав, что это российский солдат, решил его ликвидировать.

Фигурант дела бил его руками и ногами, а после того еще и нанес 5 ударов хозяйственным топором по голове. В результате полученной открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей свода и основания черепа потерпевший скончался на месте.

На суде мужчина признал свою вину. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельством, смягчающим наказание является то, что на содержании у него был несовершеннолетний ребенок.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемому оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина ранее был судим и отбыл свой срок, 10 лет за решеткой за убийство, согласно приговору Апелляционного суда Хмельницкой области за 2005 год.

Напомним, что в Офисе Генпрокурора сообщили, что на деоккупированных территориях Украины было обнаружено более сотни российских застенков. По данным генпрокурора, 90% пленных и удерживаемых украинцев подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе после ликвидации военных ВС РФ оккупанты начали "охоту" на партизан.