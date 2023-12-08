Новая мобилизация в Украине: сколько людей нужно призвать в ВСУ в 2024 году

Четверо профессиональных военных высказались о мобилизации в Украине и ответили на вопрос, почему "планы о кофе в Крыму" не реализовались и есть ли у страны мобилизационный резерв на 2024 год.

Украинские военные эксперты говорят, что в Украине нужно усиливать мобилизацию, ведь ВСУ не хватает людей. В частности, нужно усиливать пехотные войска, потому что это — главный фактор на фронте. Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо" сказал экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец.

По его словам, пехотные войска для армии являются незаменимыми. Техника, оружие, артиллерия, танки и другие средства борьбы — это только помогает пехоте. Люди не могут постоянно находиться на переднем фронте. Им нужно отдыхать, лечиться, восстанавливаться.

"Пехоту можно заменить только пехотой. Это война, и какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте — это главный фактор. А пехота — это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, есть раненые, погибшие и нужно восстанавливать", — заявил эксперт.

ВСУ — мобилизационные или профессиональные?

Между тем другой военный эксперт полковник запаса, участник российско-украинской войны, который прошел через российский плен 2014 года, Роман Свитан в комментарии ТСН высказал мнение, что Украине нужна прежде всего профессиональная армия.

По его словам, перед руководством страны стоит задача — создать профессиональную армию.

"Даже в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. К тому же выполнить сразу две задачи: создать профессиональную армию и в дальнейшем "перетекание" профессионалов из армейской среды в государственное управление. Создать систему госуправления из бывших военнослужащих — это очень важно. Тогда будет реальная система исполнительной власти", — добавил он.

Свитан привел пример ЦАХАЛа в Израиле.

"Нужны профессиональные Вооруженные силы, а не мобилизационные. То есть одно дело с улицы людей брать и ставить, а другое — набирать профессионалов. Только тогда можно говорить об обороноспособности", — заявил Роман Свитан.

Поэтому мобилизация должна активно продолжаться. Он также прокомментировал информацию о мотивации мобилизованных.

Имеет ли Украина мобилизационный резерв на 2024 год

Украина имеет достаточные материальные ресурсы и человеческий капитал для победы даже в длительной изнурительной войне, в том числе и даже собственными силами, в условиях уменьшения помощи союзников, считает ученый и военнослужащий Евгений Дикий. В колонке на Фокусе "Мобилизация по всем направлениям. Как еще можно исправить то, что Украина потеряла в 2023 году" эксперт высказал мнение, что для изменения хода войны и одержания победы нужна лишь полная мобилизация всего.

"Вызовы — безумные и экзистенциальные; враг не только не смирился с поражением, но наоборот, упорствовал в намерении уничтожить нас навсегда, и даже имеет свой план "победы" с прицелом на 2025-й год", — говорит Дикий.

По его словам, необходимым условием победы Украины в войне является полное изменение мышления граждан и перестройка его на военный лад. Этого, к сожалению, украинцы на сделали в течение 2023 года. Наоборот, расслабились.

Когда придет осознание в немедленном включении в военные процессы, тогда наступит и период неотложных шагов, которые вместе должны обеспечить нам качественный прорыв как на фронте, так и в тыловом обеспечении воюющей армии.

"Большинство этих шагов (хотя и не все) будут непопулярными и приведут к проседанию рейтингов власти; но потом одержанная победа более чем компенсирует эти потери; зато отказ от непопулярных шагов приведет к поражению в войне, после чего само понятие рейтингов потеряет всякий смысл", — сказал Дикий.

Мобилизация людей в значительно большем, чем предыдущий масштаб (для чего у нас есть достаточный мобилизационный резерв) должна создать нам численное преимущество над врагом на фронте (чего мы до сих пор не имели и не имеем).

Мобилизация финансов и промышленности должна сделать нас самодостаточными по производству хотя бы базового БК и оружия и создать нам преимущества хотя бы в отдельных видах вооружений.

По словам эксперта, этого можно достичь в течение 2024 года, но нужно немедленно менять мышление.

Война затягивается: как мотивировать украинцев продолжать бороться

Экс-нардеп, а сейчас военный 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов призвал украинцев не падать духом от неудач на фронте, а наоборот, трезво проанализировать ситуацию и делать выводы. Об этом он сделал большое сообщение на своей странице в соцсетях.

"Мы выигрывали на мотивации, но после нереализованных планов о кофе в Крыму, падает и она. Это понятно: люди не железные, они устают и им нужна перспектива. Когда перспективой сначала рисуется Крым, а потом "удержать Авдеевку" — это демотивирует", — пишет Фирсов.

Выстоять и одержать победу Украина сможет, если общество выполнит одну из самых главных задач общества — обеспечение армии 100 000 дронов в месяц.

По мнению Фирсова, Украина слишком полагалась на партнеров, не реализуя свои возможности.

"Конечно, уже завтра Украина не построит сама самолеты, не сконструирует аналоги "хаймарсов". У нас нет и не будет миллиона штурмовиков. Но произвести дронов во много раз больше врага, и лучше его применить — это реально", — добавляет экс-нардеп.

По его словам, верить в ВСУ уже мало, надо действенно помогать им.

"Чем больше дронов — тем больше спасенных жизней наших военных, тем меньше новых мобилизованных. Но ведь это не только наша проблема! Она касается всех. Проигрывают войну не военные, — проигрывают страны. Проблема в организации. Мы до сих пор барахтаемся в волонтерской помощи. И делим 100 дронов на три бригады. А враг в это время ставит на поток все, что может нас убивать", — написал военный.

Он также подчеркнул, что война должна снова стать делом всего общества, как это было в феврале-марте 2022 года, а не только ВСУ.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что военнослужащие срочной службы, которые отслужили установленные сроки, будут демобилизованы.

Между тем в Минобороны сообщили, что количество откликов на военные вакансии выросло втрое . Количество людей, которые откликнулись на желаемую должность, достигло 6,5 тысячи. Тогда как за весь период с момента размещения вакансий (с июля 2022 года) их было — 45 тысяч.