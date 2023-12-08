Слил России данные об аэропорте в Луцке: украинский экс-летчик оспаривает приговор суда (видео)

Защитник осужденного уверяет, что тот никаких секретных материалов не имел и никому не передавал, а на флешке, с которой его поймали, была музыка.

Бывший украинский летчик Виталий Синельников намерен обжаловать приговор Луцкого горрайонного суда, который приговорил его к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Пилота обвинили в "сливе" России данных для авиаудара по Луцкому аэропорту. Об этом рассказывает ТРК "Аверс".

СБУ установила, что Виталий Синельников руководил российской агентурной сетью и хотел вывезти секретные материалы. Среди них данные об аэродроме в Луцке. Пилота задержали задолго до полномасштабного вторжения России еще в марте 2020 года. Подробности этого дела засекречены, как и сам приговор.

Сейчас Синельников хочет обжаловать решение суда, а его адвокат даже подавал ходатайство в Верховный суд Украины, чтобы апелляционное рассмотрение перенесли из Волынского суда в Ривненский. Защитник Синельникова уверяет, что тот никаких секретных материалов не имел и никому не передавал.

"Никаких секретных материалов у Синельникова при себе не было. Никаких сведений врагу он не передавал. У него была с собой флешка с музыкой", — сообщил защитник Александр Шадрин.

Он добавил, что фотографии аэродрома на флешке также не было. Обвиняемый в свое время вышел на свободу под залог и сейчас приходит на каждое судебное заседание.

"Сейчас размер залога определен в размере 171 тысяча гривен. Он был соответственно уменьшен и уже в дальнейшем оплачен. В тот момент, когда еще осуществлялось рассмотрение, то он имел право выйти под залог. Сейчас это фактически содержание под стражей в связи с изменениями в Уголовно-процессуальном Кодексе", — отмечает прокурор Сергей Зубень.

Заседание по этому делу закрыто.

Дело летчика Синельникова: что известно

В марте 2020 года СБУ во время пересечения государственной границы задержала руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ — украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Мужчина планировал выехать за пределы Украины для представления отчетности российским кураторам.

Экс-военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ во время выезда на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах ВСУ, которые дислоцируются на Волыни. Он также завербовал к этому делу трех жителей Волынской области.

Некоторых своих информаторов Синельников, как отмечает следствие, использовал завуалировано: они утверждают — и понятия не имели, что работают на Россию. Среди таких — известный в Луцке знаток авиации Илья Сметанин. Его обвиняют в государственной измене по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Утром 24 февраля 2022 года по военному аэродрому вблизи Луцка российская авиация нанесла несколько ударов по инфраструктуре объекта. 11 марта в Луцке снова прогремели 4 громких взрыва. В результате этого погибли четверо военнослужащих, 6 человек ранены.

Напомним, что на Сумщине заместитель председателя ОТГ сливал информацию о ВСУ . Используя личные связи, он собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Ранее сообщалось, что украинец опубликовал объявление, что продает запчасти для самолетов, и вскоре нашел "покупателей" — из РФ.