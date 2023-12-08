"Атаку осуществили повстанцы": посольство США в столице Ирака попало под ракетный обстрел

По данным журналистов, всего по дипзданию в Багдаде было выпущено 14 ракет "Катюша" двумя залпами.

Под ракетными ударами оказалось посольство США в иракской столице Багдаде. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает издание Associated Press.

Согласно данным от американских и иракских официальных лиц, в результате ракетного обстрела посольства США в Багдаде не пострадало людей. Тем не менее, был зафиксирован незначительный материальный ущерб.

По информации представителей иракской службы безопасности, было выпущено 14 ракет "Катюша". Некоторые из них приземлились у ворот посольства, в то время как другие упали в реку. Представитель посольства подтвердил, что общее количество ракетных залпов составило два.

"Оценки продолжаются, но нет сообщений о жертвах на территории посольства", — заявил представитель посольства и добавил, что ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность, но есть признаки того, что атаки были осуществлены повстанцами, связанными с Ираном.

В частности представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и партнеров по коалиции, а также отметил, что США имеют право на самооборону и защиту в любой точке мира.

"В Ираке находится около 2 500 американских военных и еще около 900 на востоке Сирии, которые выполняют миссии против группировки "Исламское государство". В обеих странах Иран имеет лояльные к Тегерану ополченцы", — добавляет издание.

Напомним, что в октябре две военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы дронами, которые пытались добраться до военных объектов. В результате атаки получили ранения около двадцати военнослужащих, кроме того — один человек умер от естественных причин.