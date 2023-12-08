СБУ сообщила о подозрении соратнику террориста "Моторолы": что известно о преступлениях Артема Жоги

Артем Жога стал "главой псевдопарламента ДНР" по итогам фейкового народного решения. Он потерял сына под Волновахой, зато получил его посмертную звезду героя РФ из рук Владимира Путина.

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления коллаборанта Артема Жоги — главы так называемого "народного совета ДНР" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в СБУ 8 декабря.

Жога занимается распространением кремлевской пропаганды, а под видом работы "парламента" на временно оккупированной территории Украины, распределяет "бюджетные" расходы местной оккупационной администрации РФ на нужды военных формирований страны-агрессора.

Преступная деятельность главы ДНР — отца погибшего "героя РФ"

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Фото: СБУ

Известно, что Жога в 2014 году поддержал террористов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку "Спарта". Там он стал соратником террориста полковника так называемой "ДНР" Арсения Павлова ("Моторолы").

После гибели главаря сын Жоги возглавил группировку и воевал против Украины до весны 2022 года, когда был уничтожен под Волновахой.

Затем командование подразделением террористов перешло к его отцу.

9 мая 2022 года Жога ездил в Москву, чтобы получить из рук главы Кремля Владимира Путина звезду героя РФ, которой оккупанты посмертно наградили его сына.

Также коллаборационист ездил в Кремль на подписание президентом РФ так называемого "договора о вступлении в состав России" временно оккупированных территорий Украины.

В 2023 году Жога принял участие в незаконных выборах в Донецке от кремлевской партии "Единая Россия". По итогам так называемого народного решения боевика назначили "главой псевдопарламента ДНР".

Ранее, согласно материалам СБУ, Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его наказания", — добавили в СБУ.

Напомним, что Артем Жога присутствовал в Кремле 8 декабря во время празднования Дня героев отечества и приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый, пятый, срок.

Добавим, что впервые в России выборы президента пройдут в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.