"Знают, где лицо находится": спецслужбы Украины контролируют внутренний простой РФ, — Подоляк (видео)

Советник руководителя Офиса президента отметил, что в России нарастает криминализация, а власть постепенно теряет управляемость процессов из-за мобилизованных преступников, которые возвращаются с войны.

Украинские спецслужбы, СБУ и ГУР на сегодня, через соответствующие агентские сети, эффективно контролируют внутренний простой России. А конкретные люди, которые предали страну будут платить "самую большую цену". Об этом в эфире "Панюта.Итоги" заявил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

"То есть они знают точно, где это лицо находится, что оно делает и чем оно живет", — подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса президента, о безопасности предателей Украины не беспокоятся и на территории Российской Федерации.

"Они не будут думать о том, что им надо дать безопасное пространство, чтобы они в нем находились. Это самые мерзкие существа, особенно во время войны. И поэтому, они будут платить самую большую цену, хотят они этого или не хотят. Юридически, физически — нет разницы", — говорит спикер.

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Кива ни на что не влиял

Подоляк подчеркнул, что экс-нардеп Верховной рады Илья Кива, осужденный за государственную измену, не имел никакого влияния.

"Давайте все же говорить о том, что это была криминальная личность, возможно, какие-то странные инциденты были, потому что, он не совсем адекватный был. Но он не имел никакого инсайда, ни на что не влиял", — подчеркнул политик.

Также эксперт подчеркнул, что предатели Украины не нужны даже Российской Федерации.

"Нам они нужны с точки зрения долгов, которые перед нами у них есть", — говорит Подоляк.

В России нарастает криминализация: детали

Кроме того, советник руководителя Офиса президента отметил, что в России нарастает криминализация, а власть постепенно теряет управляемость процессов из-за мобилизованных преступников, которые возвращаются с войны на территорию РФ.

"Их сажали в российские тюрьмы за тяжкие преступления, после этого они едут на войну, а сегодня возвращают к себе домой. Это все будет иметь существенные влияния на Российскую Федерацию. Они не будут контролировать те процессы, которые будут происходить в России", — добавил политик.

Напомним, 8 декабря представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал об усилиях, которые приложили украинцы, чтобы осуществить спецоперацию по ликвидации экс-нардепа-коллаборациониста Ильи Кивы. В частности, украинские агенты побороли мощные силовые структуры РФ и, иногда, шли на определенное самопожертвование.

6 декабря российские СМИ сообщили о том, что в Подмосковье был убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Он проживал на территории России практически два года.