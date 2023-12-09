В Новороссийске слышны взрывы и стрельба: местные жители увидели пожар (видео)

По информации российских СМИ, местные жители были напуганы звуками стрельбы и взрывов, так как власти не предупредили о "запланированных учениях".

В районе бухты Новороссийска прозвучали взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия. Об этом 9 декабря сообщили авторы Telegram-канала ASTRA.

"Около 11:55 были слышны взрывы, примерно к 12:20 они прекратились, но начались автоматные очереди, а теперь на противоположном берегу бухты что-то очень похожее на пожар. Пожар только разгорается", — рассказал ASTRA житель Новороссийска.

Местные СМИ со ссылкой на комментарии руководителя Управления ГО и ЧС Новороссийска Игоря Васильева сообщили, что возле военной базы якобы будут проводиться учения.

Однако местные паблики пишут, что взрывы и стрельба напугали жителей Новороссийска, поскольку власти ни о каких учениях население не предупреждали.

Отметим, что сообщение о якобы проводимых учениях в соцсетях появилось приблизительно за 10 минут, как жители услышали звуки взрывов. Также на момент публикации украинские официальные источники не сообщали о проведении военной операции в районе Новороссийска.

"Это не стрельба, а взрывы какие-то, слышно очень сильно на набережной. Почему только народ не предупреждают, всегда же пишут про учения", — цитируют слова горожанки Ксении издание "Кубанские новости".

Ранее сообщалось, что после серии успешных атак по кораблям Черноморского флота РФ, оккупанты перевели носители крылатых ракет и подводные лодки в Новороссийск. Однако на этой базе, отметил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, нет логистики для загрузки ракет.