Забрасывают пехоту и убегают: эксперты рассказали о новой тактике РФ под Крынками (видео)

За одни сутки российские подразделения потеряли под Крынками десять бронемашин разного типа, показано на видео командира аэроразведки Роберта Бровди. Эксперты объяснили, зачем ВС РФ бросают в бой такое количество техники.

9 декабря эксперты сообщества DeepState получили видео, которые наглядно подтвердили новый способ действий российских подразделений под Крынками на левобережье Херсонщины. Командование ВС РФ начало больше использовать бронетехнику, но пока есть сомнения, эффективно ли такое решение. О деталях ситуации на левобережном плацдарме Сил обороны говорится в заметке в Telegram-канале сообщества.

В заметке обратили внимание на ряд видео из-под Крынок, опубликованных командиром подразделения аэроразведки Робертом Бровди с позывным "Мадяр". На записи видно массовое поражение российских бронемашин возле Крынок и соседних сел: чтобы это понять, эксперты провели геолокацию соответствующих точек.

Ситуация возле Крынок по состоянию на 9 декабря 2023 года Фото: DeepState

Командование ВС РФ использует бронемашины, чтобы забросить в тыл ВСУ свою пехоту, пояснили эксперты. Техника быстро приезжает, высаживает пехотинцев, ставит дымовую завесу и убирается прочь. После этого к работе приступают украинские бойцы. Артиллерия и боевые дроны уничтожают бронетехнику, которой не удается убежать — это показал "Мадьяр". Пехота ликвидируется в стрелковых боях, говорится в заметке DeepState.

В соцсети X можно увидеть видео, о которых упоминали эксперты. На них действительно есть несколько удачных ударов с воздуха по военной технике ВС РФ.

Кроме того, в Telegram-канале "Мадяр" детализировал, что именно уничтожили. По его словам, насчитали 10 взорванных бронемашин различного типа: четыре танка, две бронемашины десанта, четыре бронетранспортера. Удалось сбежать только одному танку, написал командир.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 декабря лаконично объясняется, что украинские бойцы продолжают удерживать плацдарм на левобережье Херсонщины и ведут контрбатарейную борьбу.

Напоминаем, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" рассказал о планах российского командования на случай, если ВС РФ не смогут захватить Авдеевку. Тем временем западные эксперты обдумывают, как остановить Дональда Трампа от уничтожения НАТО.