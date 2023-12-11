Российский завод ядерного оружия продает изотопы в Швецию, — расследование

Журналисты сообщают, что товар импортируют в страну компании, связанные с семейной парой, которых подозревают в шпионаже для России.

Российский завод ядерного оружия "Комбинат "Электрохимприбор" поставляет Швеции изотопы. Поставки происходят через компании, которые связаны с российской разведкой. Об этом пишет российский проект "Центр "Досье" со ссылкой на расследование Expressen.

Отмечается, что на сегодня Россия занимает половину рынка по поставкам обогащенного урана, особенно после катастрофы на АЭС Фукусимы. В частности, когда западные страны начали отказываться от производства радиоактивного топлива, Россия наоборот решила занять эту нишу.

Несмотря на санкции, которые ЕС наложил на Россию, они не коснулись ядерной отрасли. Отмечается, что отказаться от ядерного атома Евросоюз не может из-за нехватки поставщиков. Так, только в прошлом году экспорт российского "Росатома" вырос на 15-20%.

Несмотря на это, журналисты обнаружили, что уже 9 лет российские изотопы поставляются в Швецию через компании, связанные с российской разведкой.

Ссылаясь на данные российской таможни журналисты сообщают, что изотопы попадают в Швецию через экспедиторские компании Vealog AB и BDP-International AB, которые связаны с Сергеем Скворцовым и Еленой Кульковой. В частности, это семейная пара россиян из Швеции, которую обвиняют в шпионаже и поставках техники для оборонной промышленности РФ.

Основателем компании является гражданин Молдовы и Швеции Вячеслав Кайзин. Его тоже подозревали в шпионаже, однако позже предоставили статус свидетеля.

В частности, экспортируемые в Швецию изотопы выпустил российский "Электрохимприбор", который входит в "Росатом" и производит ядерные боеголовки.

Изотопы, которые с 2018 года заказывала компания Vealog AB, поставляли на домашний адрес владельца компании — на жилую виллу недалеко от Стокгольма. Между тем, основатель компании в разговоре с журналистами опроверг эту информацию и отметил, что не заказывал ничего в российском комбинате "Электрохимприбор".

Вилла Вячеслава Кайзина Фото: Досье Вилла Вячеслава Кайзина Фото: Досье

Кроме того, журналисты выяснили, что на домашний адрес Кайзина также поставляли изотопы, которые заказывала компания Neonest AB. Владельцем компании является россиянин со шведским паспортом Петр Васильев.

Отмечается, что эта компания открыто продает изотопы через свой сайт, однако без указания производителя. В разговоре с журналистами мужчина подтвердил, что закупает изотопы у российского комбината и его клиенты знают, кто их производит.

Также он сказал, что не был осведомлен в том, что завод производит также ядерное оружие, и подтвердил сотрудничество с компаниями Vealog AB и BDP-International AB.

Как установили журналисты, экспортируемые компанией Neonest AB изотопы покупали, в частности, Лаборатория Ангстрема и Каролинский медицинский институт. Они заказали партию товара в 2018 году.

В целом компания поставляет российские изотопы еще с 2012 года и за это время переправила более 50 партий. Журналисты говорят, что до 2019 года она не была связана с адресом Кайзена, однако следы российской разведки являются тревожным сигналом.

Отмечается, атомная энергетика может стать новым рычагом давления на ЕС, ведь АЭС Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии используют реакторы, которые работают на российском уране.

Собственно, отказ от российского урана может оставить без электроэнергии не одну страну, поэтому отказаться от такого импорта сложнее, чем от нефти и газа.

Напомним, в ноябре в РФ заявили, что имеют уникальное ядерное оружие. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, речь идет о гиперзвуковом оружии, которое якобы гарантирует безопасность на десятилетия.