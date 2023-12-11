Помощь для 300 млн человек: в ООН призывают выделить 46 миллиардов долларов

По оценкам ООН, в следующем году Украина будет нуждаться в особом внимании из-за усиления войны.

В Организации объединенных наций просят выделить в следующем году на гуманитарные нужды 46 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

В частности, эти средства нужны для помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Судане, войны в Украине и в Израиле.

По оценкам ООН, в следующем году из-за ряда факторов, среди которых конфликты и климатические чрезвычайные ситуации, в помощи будут нуждаться около 300 миллионов человек. Среди них — 74,1 миллиона человек в Восточной и Южной Африке.

Отмечается, что гуманитарная система переживает финансовый кризис. Если в прошлом году для оказания помощи нужно было 57 миллиардов долларов, то профинансировано было лишь чуть больше трети.

По словам главы ООН по оказанию помощи Мартина Гриффитса, нехватка финансирования является худшей за последние годы. По его мнению, больше всего в следующем году в помощи будет нуждаться Ближний Восток в целом, Газа и Западный берег реки Иордан.

Кроме того, Гриффитс отметил, что в 2024 году война в Украине возобновится в полную силу, поэтому это потребует много внимания.

Напомним, в начале ноября в США заявили о вероятном сокращении или даже остановке гуманитарной помощи Украине. Причиной этому является нехватка средств для прямой бюджетной поддержки.

Также в начале декабря сообщалось, что Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон хочет встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения новой помощи для Украины.