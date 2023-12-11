Помощь для 300 млн человек: в ООН призывают выделить 46 миллиардов долларов

По оценкам ООН, в следующем году Украина будет нуждаться в особом внимании из-за усиления войны.

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В Организации объединенных наций просят выделить в следующем году на гуманитарные нужды 46 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

В частности, эти средства нужны для помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Судане, войны в Украине и в Израиле.

По оценкам ООН, в следующем году из-за ряда факторов, среди которых конфликты и климатические чрезвычайные ситуации, в помощи будут нуждаться около 300 миллионов человек. Среди них — 74,1 миллиона человек в Восточной и Южной Африке.

Отмечается, что гуманитарная система переживает финансовый кризис. Если в прошлом году для оказания помощи нужно было 57 миллиардов долларов, то профинансировано было лишь чуть больше трети.

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По словам главы ООН по оказанию помощи Мартина Гриффитса, нехватка финансирования является худшей за последние годы. По его мнению, больше всего в следующем году в помощи будет нуждаться Ближний Восток в целом, Газа и Западный берег реки Иордан.

Кроме того, Гриффитс отметил, что в 2024 году война в Украине возобновится в полную силу, поэтому это потребует много внимания.

Напомним, в начале ноября в США заявили о вероятном сокращении или даже остановке гуманитарной помощи Украине. Причиной этому является нехватка средств для прямой бюджетной поддержки.

Также в начале декабря сообщалось, что Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон хочет встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения новой помощи для Украины.