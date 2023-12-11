Допомога для 300 млн людей: в ООН закликають виділити 46 мільярдів доларів

За оцінками ООН, наступного року Україна потребуватиме особливої уваги через посилення війни.

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В Організації об’єднаних націй просять виділити у наступному році на гуманітарні потреби 46 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, ці кошти потрібні для допомоги людей, які постраждали від гуманітарної кризи у Судані, війни в Україні та в Ізраїлі.

За оцінками ООН, наступного року через низку факторів, серед яких конфлікти та кліматичні надзвичайні ситуації, допомогу потребуватимуть близько 300 мільйонів людей. Серед них – 74,1 мільйона людей у Східній та Південній Африці.

Зазначається, що гуманітарна система переживає фінансову кризу. Якщо минулого року для надання допомоги потрібно було 57 мільярдів доларів, то профінансовано було лише трохи більше третини.

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За словами голови ООН з надання допомоги Мартіна Гріффітса, нестача фінансування є найгіршою за останні роки. На його думку, найбільше у наступному році допомоги потребуватиме Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег річки Йордан.

Окрім того, Гріффітс зазначив, що у 2024 році війна в Україні відновиться на повну силу, відтак це вимагатиме багато уваги.

Нагадаємо, на початку листопада у США заявили про ймовірне скорочення або навіть зупинку гуманітарної допомоги Україні. Причиною цьому є нестача коштів для прямої бюджетної підтримки.

Також на початку грудня повідомлялося, що Голова МЗС Британії Девід Кемерон хоче зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для обговорення нової допомоги для України.