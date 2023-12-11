ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами: в сети показали последствия (фото, видео)

В одном из районов в результате падения обломков ракеты выбило окна, а также были повреждены жилые дома.

В ночь на 11 декабря Российская Федерация атаковала Киевскую область баллистическими ракетами. По информации Воздушных сил ВСУ, украинской противовоздушной обороной было уничтожено 8 вражеских целей.

По информации главы Киевской ОГА Руслана Кравченко на утро 11 декабря, прямых попаданий нет, однако осколки от ракет повредили забор и двор одного частного дома.

В частности, в Киевской городской военной администрации сообщали о падении обломков в Дарницком районе. Там в результате падения обломков возник пожар в недостроенном здании. Еще один обломок упал на территорию магазина-склада.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Также в соцсетях публикуют видео большой воронки, которая возникла в результате ночной вражеской атаки.

Известно, что в результате атаки пострадали четыре человека. Трое женщин получить острую реакцию на стресс и один мужчина получил ранения ног. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Также сообщалось о падении обломка в Голосеевском районе и задымленности на крыше одного из домов. Впрочем вскоре мэр Киева Виталий Кличко отметил, что эта информация не подтвердилась.

В результате атаки в микрорайоне Бортничи в жилых домах выбило окна и уничтожило дома.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Ночная атака на Киев

Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву около 4 часов утра. По предварительной информации враг запустил из Брянской области 8 ракет. Все они были уничтожены ПВО.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили после первых взрывов. Как пояснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ракеты летели быстро, а у противовоздушной обороны были только минуты, чтобы уничтожить вражеские цели.

Пока неизвестно, какими именно баллистическими ракетами была атакована столица. Однако сейчас специалисты занимаются их изучением и установлением типа.

Напомним, после длительной паузы в ночь на 8 декабря Россия атаковала Украину ракетами Х-101/Х-555, которые запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Как пишут СМИ ссылаясь на слова западных политиков, вероятно РФ возобновила свою "зимнюю кампанию" и пытается поразить украинскую энергосистему.