Удары по энергосистеме: Россия начала свою "зимнюю кампанию", — СМИ

Россия уже второй год пытается оставить украинцев без света и тепла. По мнению западных политиков, ракетный удар России в ночь на 8 декабря был попыткой возобновить свою кампанию по поражению энергообъектов Украины.

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После длительной паузы, в ночь на 8 декабря, Россия возобновила ракетные удары с бортов стратегической авиации Ту-95МС. В частности, это может свидетельствовать о возобновлении Россией ракетных атак по энергетическим объектам Украины. Такое мнение высказал изданию Sky News высказал один из западных политиков.

По словам собеседников издания, Запад в течение нескольких недель предупреждал о "зимней кампании" России, направленной на поражение украинской энергосистемы.

Также собеседник подчеркнул, даже несмотря на гибель одного человека, в результате удара был нанесен "минимальный" ущерб. В частности, враг запустил ракеты с Ту-95МС, которые не использовались в течение нескольких месяцев. Вероятно, что ракеты для этого обстрела Россия накапливала не один месяц.

Несмотря на это, большинство выпущенных ракет были перехвачены украинской противовоздушной обороной. Также западный политик заявил, что вероятно этот ракетный удар не был скоординирован с беспилотниками "Shahed".

Ночной ракетный удар РФ: что известно

В ночь на 8 декабря Россия ударила по Украине 20 крылатыми ракетами с Х-101/Х-555, 14 из которых были сбиты украинской ПВО. Также враг запустил семь дронов Shahed-136, пять из которых удалось сбить.

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"Восстановили ракетный потенциал": Игнат рассказал, каким оружием ВС РФ атакуют Украину

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, РФ смогла восстановить свой ракетных запас в течение последних месяцев. Враг снова прибегнул к обстрелам Украины, которые осуществлял в прошлом году.

В Киевской городской военной администрации заявили, что Россия выпустила ракеты с около 10 бомбардировщиков Ту-95МС из города Энгельс Саратовской области. Ракеты, которые летели в Киев, были сбиты на подлете к городу.

Между тем эксперты объясняют, что среди выпущенных ракет были имитационные боеголовки Х-55. Таким образом Россия вероятно пытается разведать дислокацию установок украинской противовоздушной обороны.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ситуация в энергосистеме довольно сложная, ведь почти ежедневно энергетики фиксируют дефицит электроэнергии. Причина этому является увеличение потребления из-за погодных условий и ракетные удары по объектам инфраструктуры.

Так, 8 декабря в ДТЭК сообщали, что Россия в третий раз за сутки ударила по прифронтовой теплоэлектростанции. В частности, это уже восьмой удар по этой ТЭС за последние полтора месяца.

Также 25 ноября Киев был в шаге от плановых отключений света из-за российской атаки дронами. В частности, в результате атаки было повреждено несколько магистральных линий электропередач. Однако ремонтники смогли восстановить линии без отключения света.

Кроме того, как писали иностранные СМИ, генерация украинских электростанций сократилась на треть по сравнению с довоенными объемами, из-за обстрелов энергетических объектов. Несмотря на это, в этом году Украина способна сбивать больше вражеских ракет, чем в прошлом году.