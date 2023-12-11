В Южной Корее разбился истребитель F-16: появились детали аварии

Американский самолет принадлежал Воздушным силам США. В корейской армии не исключают, что причиной аварии стала проблемы с двигателем.

Во время тренировочных полетов в Южной Корее разбился истребитель ВС США F-16. Он упал в Желтое море. Об этом сообщает Younhap.

Истребитель принадлежал 8-му истребительному крылу Воздушных сил США. Он взлетел с авиабазы Кунсан, что в 178 км от Сеула. Во время полета произошла чрезвычайная ситуация, о которой летчик успел сообщить. Сигнал поступил примерно в 8:43 утра, сообщают Воздушные силы США.

Место, где произошла авария

Летчика нашли и эвакуировали на авиабазу Кунсан, где оценят состояние его здоровья. Для его поиска привлекли береговую охрану и ВМС Южной Кореи. Сейчас причина аварии неизвестна, Воздушные силы США будут проводить расследование. Однако в Южной Корее не исключают, что авария произошла из-за проблем с двигателем Pratt & Whitney.

Отмечается, что за 2023 год это уже вторая авария американского F-16. В мае упал истребитель F-16C на сельскохозяйственные угодья вблизи авиабазы Осан. Тогда пилот также успешно катапультировался и был доставлен в госпиталь.

Напомним, 5 декабря в Бельгии сообщили, что поставки F-16 Украине состоится не ранее 2025 года.

4 декабря стало известно, что Южная Корея спишет истребитель F-35 после столкновения с птицей.