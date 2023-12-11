Оптимистичные заявления Зеленского о положении на фронте ведут к расколу с военными, — FT

По информации журналистов, после недавних заявлений главкома Залужного о "тупике" союзники звонили в Киев и спрашивали, действительно ли переговоры уже считаются приоритетом для Украины.

В своих обращениях президент Украины Владимир Зеленский всегда придерживаться правила "мы идем вперед", чтобы сохранять оптимизм и среди жителей Украины, и за рубежом. Такая стратегия сохраняется на всех уровнях — от министров и ОВА до военных командиров. Плохие новости, например о потерях или количестве успешных российских атак, строго цензурируются. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой представителей военного руководства и бывших сотрудников Офиса президента.

Такая стратегия освещения событий создает раскол между ОП и военными, отмечают источники.

"Нам нужно добавить реализма… и быть такими же мужественными в этом отношении, какими мы были 24 февраля", — заявил человек, имеющий отношение к президентской медийной стратегии.

Журналисты отмечают, что Зеленский видит оптимистичный посыл как единственный способ разубедить скептиков Украины на Западе и сплотить украинский бизнес, важный источник налогов.

"Если мы будем пессимистами, то можно ожидать, что остановится развитие бизнеса в Украине и налоговые отчисления, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать сражаться", — сказал официальный представитель.

Военные утверждают, что отличия официальных заявлений от реального положения на фронте уже нельзя считать оправданными, поскольку это "не мотивирует" украинцев и западных партнеров.

Авторы публикации напомнили, что разногласия между военными и Офисом президента стали "очевидны" в ноябре после заявления Валерия Залужного в интервью The Economist о том, что война "зашла в тупик".

После той публикации, по словам одного из источников, некоторые официальные лица Запада даже звонили в Киев и спрашивали, что это значит — нужно ли уже считать переговоры приоритетом.

"Чтобы общество не выстраивало воздушных замков и сняло розовые очки… необходимо перестать бояться сказать правду. Победа будет трудной, это марафон, длительный и изнуряющий", — сказала Ирина Золотар, советник и глава пресс-службы бывшего министра обороны Алексея Резников.

По ее словам, поначалу оптимистичный подход работал и помогал поверить в себя, но сейчас ожидания завышены и не соответствуют реальному положению.

"Иногда сам бой расскажет больше о том, что происходит в реальной жизни, чем сделанное в бою красивое фото", — объяснил еще один бывший высокопоставленный чиновник.

Бахмутская крепость

Примером служит кампания "контрпропаганды" во время 10-месячной битвы за Бахмут, которая копировала российские тактики. Цель состояла в том, чтобы только сохранить видимость успеха, в то время как западные партнеры говорили киевскому руководству, что Бахмут не стоил столь громадных потерь.

Официальные источники — в Telegram и на других медиа-платформах — пестрили слоганами: "бахмутская крепость" и "нерушимый" Бахмут и пр. Но впоследствии, за несколько дней до того, как РФ объявила о победе в Бахмуте, все это исчезло, цитируют журналисты FT свои источники. Из-за рубежа все выглядело так, будто "два пропагандиста борятся с пропагандистскими нарративами".

"Почти у каждого в Украине есть родственники или друзья, которые воюют, или непосредственно пострадали от войны. Отсутствие негативной информации убьет доверие к правительству", — объяснила Оксана Романюк, директор Украинского Института массовой информации.

61-летняя лектор украинского языка Марьяна Брылова, в свою очередь говорит, что ей хотелось бы получать позитивные новости, но признает, что невозможно жить вне реальности. По ее словам, она не смотрела "телемарафон" с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что, по информации Politico, визит Зеленского в Вашингтон должен вернуть Украину на первые полосы.

Также сообщалось, что фарсовые исторические аналогии с Гитлером и Наполеоном, которые привел Сергей Лавров в Катаре, были намеком: РФ будет представлять собой еще больший вызов для Запада, если захватит Украину.