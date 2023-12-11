Не поделили море: береговая охрана Китая обстреляла филиппинские корабли из водометов (видео)

Стороны обменялись взаимными обвинениями. Китайцы заявили, что филиппинские корабли "незаконно вошли в воды", а береговая охрана Филиппин говорит об агрессивном поведении соседей.

Представитель береговой охраны Филиппин сообщил о нападении китайских коллег на их корабли в Южно-Китайском море. При этом во время инцидента китайцы использовали водометы, что, в свою очередь, "привело к значительным повреждениям". Видео нападения было опубликовано на Youtube-канале издания The Telegraph 9 декабря.

На видеозаписях, опубликованных филиппинской береговой охраной, видно, как корабли китайской береговой охраны стреляют из водометов по катерам филиппинского бюро рыболовства, пишут журналисты агентства. По информации Манилы, данные корабли выполняли миссию по снабжению нефтью и продуктами более 30 филиппинских судов на отмели Скарборо — районе в Южно-Китайском море, на который претендуют обе страны.

Фактически Филиппины и Китай обменялись обвинениями по поводу столкновения их судов в спорных водах Южно-Китайского моря, поскольку напряженность вокруг претензий на жизненно важный водный путь обостряется.

Представитель береговой охраны Джей Тариела сообщил, что в результате такой агрессивной тактики судно Unaiza Mae 1 получило серьезные повреждения двигателя, а судно M/L Kalayaan просто "было обстреляно водой из водометов".

В свобю очередь береговая охрана Китая заявила, что два филиппинских судна, игнорируя неоднократные предупреждения, "незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренай на островах Наньша, без одобрения китайского правительства".

Отметим — это уже второе столкновение подобного рода с октября, когда филиппинские и китайские корабли столкнулись в районе второй отмели Томаса, расположенной в выделенном экономическом регионе Филиппин.

Западные обозреватели обратили внимание, что на этой спорной морской территории находятся филиппинские военнослужащие. А причина претензий, вероятно, заключается в том, что на просторах Южно-Китайского моря находится около 11 млрд баррелей природного газа, а также значительные залежи нефти и кораллов. При этом Китай претендует на 90 % этих богатых ресурсов.

Напомним, по информации The New York Times, в Южно-Китайском море продолжает расти напряженность между Филиппинами и Китаем. В конце сентября власти Филиппин заявили, что китайская сторона установила в море барьер, перерезав таким образом вход для рыболовецких судов.