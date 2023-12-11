На Тернопольщине судили мужчину, который во время воздушной тревоги бегал в укрытие с ружьем

Местного жителя обвинили в нарушении правил и условий хранения оружия. Ружье изъяли до решения суда.

В Тернопольской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который очень переживал, чтобы ничего не случилось с его оружием во время воздушных тревог. Каждый раз он хватал ружье и бежал с ним в укрытие. Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что 13.11.2023 примерно в 12:00 во время проверки было установлено, что мужчина нарушил правила и условия хранения принадлежащего ему оружия охотничьего гладкоствольного марки "ТОЗ-БМ", калибр 16 № НОМЕР_1, а именно хранил на дочернем предприятии "Сигнал" в селе Байковцы, улица Стуса, гараж №27.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Он пояснил, что когда объявлялись воздушные тревоги, брал оружие с собой и хранил его в гараже, о чем не сообщил уполномоченный орган.

Суд принял во внимание пенсионный возраст обвиняемого и то, что ранее ни в каких уголовных и административных делах он не фигурировал и признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 191 КУоАП, и освободил его от административной ответственности за малозначительностью правонарушений, ограничившись устным замечанием. Дело закрыли, а оружие вернули владельцу.

Напомним, что житель Хмельницкой области убил знакомого, потому что спутал его с российским солдатом. После того, как мужчина в камуфляже не отреагировал на вопрос, осужденный в состоянии алкогольного опьянения решил его "ликвидировать".

Ранее сообщалось, что в России мужчина судится с Путиным из-за войны в Украине. По словам истца, война "существенно нарушает его конституционные права, свободы и интересы".