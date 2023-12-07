В России мужчина судится с Путиным из-за войны в Украине, — СМИ

По словам истца, война "существенно нарушает его конституционные права, свободы и интересы". В прошлом году мужчина уже обращался к президентам РФ и Украины с аналогичными требованиями, но был проигнорирован.

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В Оренбурге в РФ местный житель подал иск в Оренбургский районный суд с требованием остановить войну. Об этом сообщает издание SOTA.

Как объясняют в суде, в мае 2022 года мужчина уже обращался к президентам РФ и Украины с аналогичными требованиями, но был проигнорирован, в связи с чем решил обращаться в суд.

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По словам истца, война "существенно нарушает его конституционные права, свободы и интересы". Мужчина хочет добиться от суда решения, которое обязывает Путина закончить "специальную военную операцию".

В прошлом году в РФ Верховный суд отказал тверскому активисту Николаю Шипилову в подобном иске. Он судился с Минобороны РФ, потому что ведомство ограничило его права на передвижение как внутри, так и вне России.

Напомним, что в России на 12 лет посадили украинского военного. Его обвиняют в подготовке "теракта" в Херсоне. В суде военный попросил признать его военнопленным и сказал, что намерен обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что 29 ноября российский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу, которую обвиняют в распространении "фейков" против российской армии.