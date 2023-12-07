В Росії чоловік судиться з Путіним через війну в Україні, — ЗМІ

За словами позивача, війна "суттєво порушує його конституційні права, свободи та інтереси". Минулого року чоловік уже звертався до президентів РФ та України з аналогічними вимогами, але був проігнорований.

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В Оренбурзі в РФ місцевий житель подав позов до Оренбурзького районного суду з вимогою зупинити війну. Про це повідомляє видання SOTA.

Як пояснюють у суді, у травні 2022 року чоловік вже звертався до президентів РФ та України з аналогічними вимогами, але був проігнорований, у зв'язку з чим вирішив звертатися до суду.

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За словами позивача, війна "суттєво порушує його конституційні права, свободи та інтереси". Чоловік хоче домогтися від суду рішення, яке зобов'язує Путіна закінчити "спеціальну військову операцію".

Минулого року в РФ Верховний суд відмовив тверському активісту Миколі Шипілову у подібному позові. Він позивався до Міноборони РФ, бо відомство обмежило його права на пересування як усередині, так і поза Росією.

Нагадаємо, що у Росії на 12 років ув'язнили українського військового. Його звинувачують у підготовці "теракту" у Херсоні. У суді військовий попросив визнати його військовополоненим та сказав, що має намір оскаржити вирок.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада російський суд заочно заарештував українську співачку Джамалу, яку звинувачують у поширенні "фейків" проти російської армії.