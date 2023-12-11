"Как будто нас родили на убой": боец ВСУ жестко высказался о мобилизации в Украине

На фронте сейчас воюют военные из разных уголков Украины, и никто из них тоже не был рожден для войны, говорит боец.

В Украине много мужчин призывного возраста, но они прячутся от мобилизации в то время, когда на фронте остаются бойцы, которые защищают страну от врага уже почти 2 года. В то же время сплоченность общества привела бы к большим успехам на фронте. Об этом в интервью каналу ТСН сказал командир роты 79 ОДШБ, Народный Герой Украины, киборг Юрий Соболев.

"Есть много людей, которые должны идти в армию, а они никаются. Если бы все сплотились и пошли, нас было бы больше. Было бы больше успехов, движения. А они с**ть. Никто не рожден для войны. У всех есть маленькие дети", — сказал Юрий Соболев.

Юрий Соболев на передовой

Он также отметил, что на фронте сейчас воюют ребята из разных уголков Украины и никто из них тоже не был рожден для войны.

"Они так говорят, что существует такое ощущение, что мы, Вооруженные Силы Украины, которые здесь находимся, которые мобилизованы, старые контрактники, новые контрактники — нас родили на убой?" — задается вопросом военный.

Юрий Соболев: что известно

Во время обороны Донецкого аэропорта десантник Юрий Соболев служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Он на своем БТРе вывозил из аэропорта сотни раненых бойцов. За свое мужество боец получил звание Народный герой Украины.

Напомним, что Украина имеет значительный мобилизационный потенциал. На фронт можно отправить, по крайней мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. Для решения этого вопроса достаточно лишь уменьшить квоту на бронирование для правоохранительных ведомств.

Ранее сообщалось, что вручение повестки не означает то, что мужчину сразу заберут на фронт. Поскольку сначала происходит уточнение данных, медосмотр, после чего выдается мобилизационное распоряжение, а дальше человека отправляют на обучение.