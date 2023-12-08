Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК вручать повестки в спортзалах

Вручение повестки не означает, что призывника сразу заберут на войну. Сначала происходит уточнение данных, медосмотр, а затем выдается мобилизационное распоряжение, после чего гражданин отправляется на обучение, рассказали в ТЦК и СП.

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В Закарпатской области представители ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным мужчинам в тренажерных залах. Юрист Наталья Василюк в комментарии "РБК-Украина" сообщила, что украинское законодательство не определяет конкретных мест для вручения этого документа.

Законно ли вручать повестки в спортзалах: ответ адвоката

По словам адвоката, в Украине вручать повестки законно в любом месте.

"Повестка должна быть вручена лично. Она не может быть передана через родственников или заказными письмами", — сказала Наталья Василюк.

Она отметила, что в повестке должны были указаны ФИО, адрес регистрации, место работы и другие данные, по которым можно идентифицировать человека. Кроме этого, документ должен содержать подпись и печать руководителя ТЦК и СП и быть заполнен в военкомате, а не непосредственно во время вручения.

Позиция ТЦК и СП

В пресс-службе Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки отметили, что их работники руководствуются Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим смежным законодательством.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — говорится в сообщении.

Отправляют ли мужчин на войну после вручения повестки

В ТЦК отметили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу заберут на войну. Сначала происходит уточнение данных, медосмотр, который определяет пригодность или непригодность гражданина к службе, затем выдается мобилизационное распоряжение, после чего человека отправляют на обучение.

Кроме этого, в ВСУ есть немало военных специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в боевых действиях, но важны для поддержки фронта.

Ответственность за уклонение

Согласно статье 1 статьи 114 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" уклонение и любое препятствование в выдаче повесток влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что ВСУ не хватает людей. По его словам, для армии незаменимыми являются пехотные войска.

Ранее сообщалось, что в Украине существует десять категорий граждан, которых могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Таких людей не могут отправить на фронт или в другой регион.