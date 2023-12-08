Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК вручати повістки у спортзалах

Вручення повістки не означає, що призовника відразу заберуть на війну. Спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, а потім видається мобілізаційне розпорядження, після чого громадянин відправляється на навчання, розповіли в ТЦК та СП.

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У Закарпатській області представники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам у тренажерних залах. Юристка Наталія Василюк у коментарі "РБК-Україна" повідомила, що українське законодавство не визначає конкретних місць для вручення цього документа.

Чи законно вручати повістки у спортзалах: відповідь адвокатки

Зі слів адвокатки, в Україні вручати повістки законно в будь-якому місці.

"Повістка повинна бути вручена особисто. Вона не може бути передана через родичів чи рекомендованими листами", — сказала Наталія Василюк.

Вона наголосила, що в повістці повинні були зазначені ПІБ, адреса реєстрації, місце роботи та інші дані, за якими можна ідентифікувати людину. Крім цього, документ повинен містити підпис та печатку керівника ТЦК та СП та бути заповнений у військкоматі, а не безпосередньо під час вручення.

Позиція ТЦК та СП

У пресслужбі Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки наголосили, що їхні працівники керуються Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншим суміжним законодавством.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", — йдеться у повідомленні.

Чи відправляють чоловіків на війну після вручення повістки

У ТЦК зазначили, що вручення повістки не означає, що призовника відразу заберуть на війну. Спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, який визначає придатність чи непридатність громадянина до служби, потім видається мобілізаційне розпорядження, після чого людину відправляють на навчання.

Крім цього, у ЗСУ є чимало військовим спеціальностей, які не передбачають безпосередню участь у бойових діях, але є важливими для підтримки фронту.

Відповідальність за ухилення

Згідно зі статтею 1 статті 114 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" ухилення та будь-яке перешкодження у видачі повісток тягне за собою позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що ЗСУ не вистачає людей. З його слів, для армії незамінними є піхотні війська.

Раніше повідомлялося, що в Україні існує десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.