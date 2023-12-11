Повестку проигнорировал, зато донатил на ВСУ: в Украине осудили военного из запаса

Украинец прошел срочную службу и продолжал служить в армии по "контракту". Однако, получив "боевую повестку" во время войны, запаниковал.

В Украине осудили резервиста, который уклонился от мобилизации, но делал денежные пожертвования на ВСУ. Детали известны из приговора Камень-Каширского районного суда Волынской области от 5 декабря.

Имя и возраст осужденного неизвестны. Однако в документе указано, что он женат и состоял на учете как военнообязанный. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным.

По данным суда, ранее украинец уже проходил срочную службу, после чего подписал с армией контракт. В запас он был уволен в 2010 году.

5 января житель Волыни получил под подпись повестку, по которой 9 января должен был явиться в пункт сбора. Оттуда его должны были отправить в воинскую часть. Однако работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) так его и не дождались, что квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде мужчина признал вину. Он рассказал, что 4 января получил извещение от военкомата и уже на следующий день прошел медосмотр. Вероятно, после проверки врачей ему выдали уже "боевую повестку".

Как объяснил осужденный, "в последний момент он запаниковал", поэтому повестку решил проигнорировать. Он признался, что здоров и права на отсрочку не имел.

Уклонист раскаялся и попросил учесть два факта о себе. Оказалось, что он делает донаты на нужды армии и входит в Добровольческое формирование территориальной общины.

Несмотря на донаты и членство в ДФТО украинца признали виновным. В качестве наказания ему назначили заключение на три года.

Напомним, полковник запаса Роман Свитан рассказал, кого нужно мобилизовать в ВСУ. По его словам, можно призвать более 6 миллионов человек.

Член оборонного комитета Верховной Рады Соломия Бобровская назвала проблемы мобилизации в Украине. Также она ответила, почему повестки раздают не в ночных клубах, а в селах.