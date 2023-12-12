"Только эта цель для них имеет реальный смысл": Россия хочет захватить всю Украину, — Дикий

Ветеран АТО Евгений Дикий сказал, что любые другие задачи для РФ – то лишь промежуточные цели. К примеру, такие как полная оккупация Донецкой области Украины.

Россия не изменила своего намерения полностью захватить Украину. Об этом заявил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, за время войны россияне окончательно убедили себя в том, что только такой вариант развития событий для них имеет реальный смысл. В противном случае их ждет катастрофа.

"Эта цель у россиян не менялась. Напротив, за время этой войны они окончательно сами себя убедили, что только эта цель для них имеет реальный смысл, а все остальное для них катастрофа", — сказал Дикий.

Он отметил, что любые другие задачи для РФ – то лишь промежуточные цели. К примеру, такие как полная оккупация Донецкой области Украины.

"Вот как промежуточной целью является Авдеевка или Марьинка, так же промежуточной целью является вся Донецкая область. Поэтому даже выход на границы Донецкой области не является конечной целью оккупантов", — сказал он.

Напомним, что Евгений Дикий ранее заявил, что нужно отправить на фронт часть украинских правоохранителей. По его словам, работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальной службы и таможни проходили физподготовку, медкомиссию, имеют базовые навыки владения оружием. Эти граждане имеют определенный уровень в отличие от обычного гражданского мобилизованного.