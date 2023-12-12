Рухнет международный порядок: победа РФ в войне повлечет катастрофу для Запада, — эксперт

По словам аналитика Дэниела Ханнана, у России есть демографическое преимущество перед Украиной. Кроме того, часть своей экономики Кремль перенаправил на оборонную продукцию, на оружие и боеприпасы.

Если Россия сможет победить в войне с Украиной и захватить остальные ее территории, в мире будут возникать все новые военные конфликты. Об этом сообщил аналитик, бывший член Европарламента Дэниел Ханнан в своей статье для The Telegraph.

Эксперт отметил, что у России есть демографическое преимущество перед Украиной. Кроме того, часть своей экономики Кремль перенаправил на оборонную продукцию, на оружие и боеприпасы.

"Долгосрочные издержки перехода к экономике военного времени для российского народа ужасны. Владимир Путин обрек своих многострадальных людей на годы нищеты и голода. Но на данный момент это работает", — написал Ханнан.

Он также отметил, что Россия извлекла уроки из своих ошибок. Она смогла построить надежную линию обороны на юге. Что касается президента РФ Владимира Путина, то ранее он боялся покидать пределы РФ. Однако недавно он посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, что говорит о его куда большей уверенности.

Эксперт заявил, что любая сделка, которая вознаградит российскую агрессию, станет сигналом остальному миру, что НАТО не смогло спасти Украину, хотя альянс пообещал ее поддерживать.

Ханнан отметил, что даже если возможно некое соглашение, которое не вознаграждало бы РФ столь открыто, то Запад все равно не должен дать Путину победить Украину в войне.

"Если Россия в конечном итоге аннексирует земли (Украины, — ред.) силой, проиграет не только Запад; проиграет весь международный порядок после 1945 года", — написал Ханнан.

Напомним, что сенатор США от штата Огайо и политик-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что никто на самом деле и не верил в победу Украины в войне с Россией. Он уверен, что впереди переговоры. По его словам, в интересах США — оставить часть украинских территорий России.