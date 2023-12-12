Новый круг войны: россияне могут готовить наступление на эту зиму, — эксперт (видео)

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что россияне могут попробовать провести наступление до конца февраля или до середины марта. Также будут продолжаться атаки ракетами и дронами-камикадзе Shahed.

Украинская армия занимается усилением обороны. Она формирует силы, чтобы проводить наступательные операции в будущем. Об этом в интервью "24 каналу" сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, россияне могут попробовать провести наступление до конца февраля или до середины марта. Также будут продолжаться атаки ракетами и дронами-камикадзе Shahed.

"Это – новый "круг". В мае закончилась российская фаза наступления. После этого началась наша очередь – украинские военные начали наступать. Россияне говорят: "Теперь наша очередь", – сказал Ступак.

По его словам, теперь задача украинской армии – удержать удар. Для этого нужны поставки оружия с Запада. Поэтому необходимо разблокировать вопрос предоставления военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Кроме того, это даст сигнал Европе.

"Надо показывать европейцам, что американцы с нами, и вы должны тоже следовать американскому примеру", – отметил Ступак.

Иван Ступак о наступлении ВС РФ

Напомним, что сенатор США от штата Огайо и политик-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что никто на самом деле и не верил в победу Украины в войне с Россией. Он уверен, что впереди переговоры. По его словам, в интересах США — оставить часть украинских территорий России.