Мобилизация в Украине: как реформировать ТЦК, которые "ловят" мужчин на улицах, — нардеп

Член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская предлагает вывести ТЦК из подчинения Сухопутных войск. По ее мнению, определенные полномочия нужно передать бригадам, которые умеют работать с людьми.

В Верховной Раде рассматривают другие способы пополнения рядов ВСУ военнообязанными. Причем эти способы исключают насилие, которое иногда допускают работники Территориальных комиссий по комплектованию (ТЦК). Новации включают рекрутинг и особую работу с добровольцами. Об этом заявила член Комитета по национальной безопасности ВРУ, народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская в интервью порталу "Телеграф".

По словам Бобровской, насилие в вопросах мобилизации, например, похищение мужчин на улице, — это "недопустимо" и "пещерно". Альтернативой в такой ситуации должен стать рекрутинг, когда определенные подразделения самостоятельно будут набирать наиболее подходящих людей. Также политик объяснила, что нужно изменить в работе ТЦК: изменить подход к призыву добровольцев и внести определенные изменения в подчинении системы.

ТКЦ и повестки — детали

ТЦК принимает различные меры для мобилизации, например, "преследует" мужчин, чтобы вручить повестку — это работает "на количество, а не на качество", заявила представительница комитета по нацобороне. Также перечислила еще ряд проблем, которые мешают пополнению армии:

отношение к военным в подразделениях ВСУ;

мобилизация людей в селах и небольших городах, при этом "закрывание глаз" на ночные клубы в Киеве;

вручение повесток и призыв мужчин старшего возраста (старше 50 лет), а также людей с болезнями и зависимостями;

подчинение ТЦК Сухопутным войскам — то есть, может быть "перекос" при пополнении других подразделений.

Нардеп вспомнила историю с экс-военкомом из Одесской области, которого подозревают в налаживании системы получения взяток за предоставление отсрочки. Указала, что существующие коррупционные схемы трудно сломать.

"Теперь представьте, как сложно сломать систему и сделать что-то, что пригодно к жизни и может иметь уважение".

Мобилизация в Украине — проблемы и предложения

По мнению Бобровской, рекрутинг может помочь набрать в ряды ВСУ действительно мотивированных бойцов. Поэтому политик сформулировала следующие предложения:

для каждого рода войск должна быть возможность самостоятельно набирать нужных людей;

для добровольцев — выбор подразделения и военно-учетной специальности;

для мобилизованных по повестке — "фактор принуждения".

Отметим, 8 декабря народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко объяснил, почему работники ТЦК допускают насилие к военнообязанным мужчинам. По его мнению, причина заключается в непрофессионализме людей, которые пришли туда работать после массового увольнения в конце лета 2023 года. Кроме того, с теркомиссиями отказывается работать местная власть, которая имеет списки жителей каждого населенного пункта.

Между тем в ноябре в Минобороны Украины заявили, что планируют реформировать систему мобилизации в ряды ВСУ. Прежде всего, начали вводить систему рекрутинга. Также пообещали кардинальные изменения в работу ТЦК и СП.

Напоминаем, ранее Фокус объяснял, могут ли военкомы вручить повестку мужчине, который имеет бронь. Между тем 11 декабря стало известно о планах по мобилизационным мероприятиям в ряды ВСУ: людей будут набирать с помощью двух крупнейших рекрутинговых компаний.