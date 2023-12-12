Атака ВС РФ на Одесскую область: пострадало спортивное учреждение

По информации Сил обороны юга, над Одесской областью были сбиты два вражеских дрона.

В результате атаки вражеских дронов в ночь на 12 декабря на Одесскую область повреждены здания спортивного учреждения. Об этом сообщают в оперативном компандировании "Юг".

Отмечается, что над Одесской областью украинской противовоздушной обороной было сбито 2 беспилотника типа "Shahed-131/136". Впрочем, в области в результате атаки были повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Всего в Силах обороны юга сообщили об уничтожении 5 дронов в ночь на 12 декабря. Также вражеские беспилотники были уничтожены над Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Одесской областной военной администрации не публиковали никаких сообщений, относительно повреждений.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 12 декабря враг запустил по Украине 15 беспилотников с временно оккупированного Крыма. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 9 вражеских дронов.

Также в Воздушных силах сообщали, что БПЛА были запущены с нового полигона в районе Балаклавы.

В ночь на 11 декабря российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Украинская ПВО сбила все ракеты, впрочем в результате падения обломков было повреждение в жилом секторе.

Также недавно эксперты сообщали, что Россия накопила 870 ракет, которыми вероятно будет пытаться ударить по энергосистеме.