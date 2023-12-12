"ХАМАС получает оружие из Украины": глава МИД Ирана превратился в "попугая" Кремля, — ISW

По словам генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, нет никаких доказательств того, что что-либо из вооружений, переданного Украине на миллиарды долларов, было утеряно из-за коррупции или оказалось не в тех руках.

Иранские чиновники, вероятно, вовлечены в российскую информационную кампанию по дискредитации Украины. 11 декабря на международном форуме в Катаре Doha Forum министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян, как попугай, повторил (parroted) один из тезисов российской информационной кампании о том, что ливанская группировка Хезболла и палестинская ХАМАС могут закупать оружие в Украине путем незаконных сделок. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 декабря.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и ряд российских СМИ в октябре, после начала войны между Израилем и ХАМАС, делали те же заявления.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч в феврале 2023 года заявил, что его ведомство не нашло каких-то доказательств того, что что-либо из вооружений, переданного Украины на миллиарды долларов, было утеряно из-за коррупции или же оказалось не в тех руках.

Кремлевские правительственные чиновники продолжают попытки ухудшить возможную напряженность между украинским политическим и военным руководством. Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин 11 декабря заявил, что на Западе якобы обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского на кого-то другого. В российских источниках ширятся сообщения о политической напряженности в Украине. Предпринимаются попытки дискредитировать украинское руководство и снизить поддержку Запада.

Напомним, что Путин расширяет флот РФ за пределы Украины и Восточной Европы и готовится к конвенциональной войне с НАТО.

Также сообщалось, что 11 декабря Силы обороны Украины продолжали операции в районе Крынок Херсонской области.