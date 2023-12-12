В США отреставрировали единственный экземпляр истребителя X-32A, ставший героем мемов (видео)

Компания Boeing разработала самолет X-32A для конкуренции с Lockheed Martin и ее самолетом X-35. Военные выбрали X-35, а X-32A долгое время стоял под открытым небом на территории музея.

Национальный музей Воздушных сил США завершил полную реставрацию самолета Boeing X-32A, который создавали для программы Joint Strike Fighter. Об этом сообщает пресс-служба музея в Х (ранее Твиттер).

Музей завершил полную реставрацию истребителя X-32A, который Boeing предлагал для армии США. Однако Воздушные силы выбрали истребитель X-35, который сейчас известен под названием F-35 Lightning II от компании Lockheed Martin. Изделие от Boeing было изготовлено только в одном экземпляре.

За все время X-32A совершил 66 полетов. Истребитель Boeing поступил в Национальный музей Воздушных сил США в 2005 году, но он годами стоял под открытым небом. Затем его перевели в ангар, а последние три месяца он проходил реставрацию.

X-32A до реставрации Фото: US Air Force Х-32А во время реставрации

Из-за своего странного вида истребитель X-32A стал героем многочисленных мемов из-за странного воздухозаборника и "беременного живота". Однако серийная версия F-32 выглядела бы иначе.

Побратим X-32A, вариант X-32B с коротким взлетом и вертикальной посадкой является еще одним демонстратором. Он совершил 79 полетов и тоже не был выбран военными. Этот самолет выставлен на улице в NAS Patuxent River в Мэриленде и визуально тоже видел "лучшие дни".

Напомним, 27 октября Национальный музей авиации США показал украинский истребитель Су-27УБ в коллекции.

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