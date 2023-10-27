"Гигант на фоне других": Национальный музей авиации США показал украинский Су-27УБ (видео)

История появления Су-27 в США окутана тайнами и догадками. Сам истребитель продала Украина в 2009 году, но дальше он, вероятно, использовался в "Зоне 51" для исследований.

Related video

Бывший украинский истребитель Су-27УБ попал в Национальный музей авиации Воздушных сил США. Недавно были обнародованы фотографии самолета из экспозиции. Об этом сообщает The War Zone.

Советский истребитель Су-27УБ выглядит гигантским на фоне других самолетов, которые стоят в музее. Он имеет 21,9 м длины и размах крыльев почти 15 метров. По сравнению с ранним МиГ-29А Су-27 выглядит гигантом. Другие самолеты на фотографии слева направо: RF-4 Phantom II, МиГ-23, F-111 Aardvark и RAF Tornado. На заднем фоне такие есть С-133 Cargomaster.

Су-27 в музее авиации США

Бывший украинский самолет установили в Галерею холодной войны. Также туда поступил вертолет Pave Hawk, A-10 Thunderbolt II и F-15C Eagle. Работники музея провели работы, чтобы отшлифовать и покрасить Су-27УБ. Самолет имеет долгую историю, которая начинается с 2009 года и Украины.

Важно

Приобрели в Украине: как в американском музее появился истребитель Су-27УБ (фото)

Судьба занесла самолет в США. В 2009 году его выставили на аукционе в Украине, а затем его перепродала компания Pride Aircraft. Уже через два года компания объявила, что Су-27 продан с тех пор его местонахождение было загадкой. И только в сентябре 2023 года стало известно, что самолет приобрел Национальный музей авиации Воздушных сил США. Считается, что истребитель был приобретен из "Зоны 51", где проводятся секретные испытания зарубежных образцов вооружения.

Национальный музей авиации находится в Дейтоне, штат Огайо.

Напомним, 27 октября аналитики сообщили, что РФ нарисовала 4 истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек.

Также СМИ писали, что Казахстан выставил на аукцион 117 боевых самолетов.